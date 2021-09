Miss Toscana 2021: a Casciana Terme è tempo di finale

E' ancora una volta la piazza di Casciana Terme a ospitare l'edizione 2021 della Finale Regionale di “Miss Toscana” nel pieno rispetto delle vigenti normative Covid-19.

Un appuntamento atteso che si articolerà nella serata di venerdi’ 3 settembre e sara’ organizzato oltre che dal Comune di Casciana Terme-Lari, anche dalle Terme di Casciana, dall'Unione Sportiva Casciana Terme e dalla Syriostar agenzia responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria.

Il binomio tra la bellezza e il centro termale della Valdera è ormai indissolubile e c'è grande attesa per questo appuntamento che chiude la serie di sfilate a livello regionale aprendo la porta verso il palcoscenico molto ambito delle prefinali e finali nazionali.

In passerella le 23 finaliste che in questi mesi nonostante i problemi causati dalla pandemia Covid-19 hanno girato in lungo e in largo la nostra regione, conquistando l'accesso all'ultimo atto della manifestazione e alcune di loro, anche di Titoli Regionali Satelliti che indipendentemente da come andrà a finire venerdi’sera a Casciana Terme, dara’loro il passaporto per le Pre-finali Nazionali.

La nuova Miss Toscana riceverà la fascia da Mirko Terreni sindaco di Casciana Terme-Lari e sara’ incoronata da Paolo Conticini presidente della giuria di Miss Toscana 2021.

Ospiti della serata anche Martina Iacomelli di Marina di Pisa Miss Cinema Italia 2018, Gloria Tonini di Piazza al Serchio (LU) Miss Piazza Italia 2018, Chiara Gorgeri di Santa Croce sull’Arno (PI)miss Toscana 2019 e Anna D’Agelo consulente d’immagine, le ultime cinque finaliste regionali sfileranno con i meravigliosi abiti di Le Spose di Mori di San Miniato.

Durante la serata saranno elette anche Miss Sport Toscana e Miss Eleganza Toscana.

Nella mattinata di venerdi’ 3 settembre, alle ore 12, nel parco di fronte al municipio di Casciana Terme un altro appuntamento che onora una tradizione: il benvenuto a tutte le concorrenti e la consegna di una rosa da parte del sindaco di Casciana Terme-Lari Mirko Terreni. Anche quest'anno Miss Toscana mantiene una bella e apprezzata tradizione come il premio "Lolette Conti" che sarà assegnato durante la serata, ed andra’ alla ragazza che avrà ottenuto più voti nella somma del sondaggio che i portali internet del giornale La Nazione e del giornale il Tirreno hanno aperto in questi giorni e rimarranno aperto fino alle ore 24 di giovedi’ 2 settembre.

L’ingresso alla manifestazione sara’ consentito solo dietro presentazione del Green-Pass, oppure tampone rapido o molecolare entro le 48 ore precedenti o presentazione di certificato di guarigione entro i 6 mesi da avvenuta malattia.

Per info e prenotazioni 0587646151

Le Finaliste Regionali al momento qualificate per le prefinali sono :

Miss Miluna Toscana –DANIELA RUGGIRELLO– 25 anni – di Livorno - eletta il 12 agosto in piazza della Repubblica a Poppi (AR).

Miss Cinema Toscana – SARA GALANTUOMINI – 19 anni – di Rosignano Marittimo (LI) – eletta il 16 agosto in piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona (LI).

Miss Rocchetta Bellezza Toscana –VIOLA CIOLLARO– 19 anni – di Lucca – eletta il 21 agosto a Villa Sperling di Montepiano di Vernio (PO).

Miss Sorriso Toscana – REBECCA RICCETTI –21 anni - di Cascina (PI) - eletta il 29 agosto in piazza Risorgimento a Quarrata (PT).

Miss Be_ Much Toscana – ALICE BALDINI – 18 anni – di Sesto Fiorentino (FI) – eletta il 30 agosto in piazza Gramsci a Castelfiorentino (FI).