Miss Toscana 2019: effetto Pisa con Gorgeri, Bolognesi e Parrini

Chiara ha vinto, Emily è seconda e Ginevra Fiore quarta. Tutta costa: terza la livornese Asia Pantosti, quinta Sara Pinotti di Carrara. La parte metropolitana si salva con Alice D'Antini di Prato, eletta Miss Mascotte. Alle prefinali di Mestre 8 toscane

Chiara Gorgeri di S.Croce sull'Arno è la nuova Miss Toscana 2019. La bella concorrente della zona del cuoio prevale sulla seconda classificata Emily Bolognesi di San Giuliano Terme ed è la prima finalista nazionale di Miss Italia a Jesolo per la Toscana.

Grandissimo successo della 38esima edizione della manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale, dalle Terme di Casciana con la collaborazione della A.S.D. Casciana Terme-Lari e dell'agenzia Syriostar, che ha visto una piazza Garibaldi affollata come non si vedeva da alcuni anni.

Veramente non facile il lavoro della giuria che era presieduta dalla bellissima Sara Di Vaira nel dover scegliere tra il gruppo delle 27 finaliste regionali la nuova miss Toscana ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:



1^ Classificata - CHIARA GORGERI Miss Toscana 2019 - 20 anni - di S. Croce sull'Arno (PI).

2^ Classificata - EMILY BOLOGNESI - 18 anni - di San Giuliano Terme (PI).

3^ Classificata - ASIA PANTOSTI - 18 anni - di Livorno.

4^ Classificata - GINEVRA FIORE PARRINI - 20 anni di Orentano (PI).

5^ Classificata - SARA PINOTTI - 18 anni - di Carrara



Miss Toscana è stata premiata da Mirko Terreni sindaco di Casciana Terme-Lari, da Sara Di Vaira presidente di giuria, da Carlotta Maggiorana Miss Italia 2018 madrina della serata, dalla dott.ssa Arabella Ventura direttore generale Bagni di Casciana e da Sofia Penco Miss Toscana 2018 ed ha ricevuto dal signor Michele Benvenuti della gioielleria Benvenuti di Pontedera il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.



Durante la serata si è svolta la premiazione di miss Mascotte Toscana dove

ha visto prevalere Alice D'Antini di Prato (17 anni) che sarà la prima finalista regionale del concorso per l'edizione 2020 premiata anche Carlotta Del Rosso di Lucca (26 anni) vincitrice della premio Lolette Conti ottenuta dalla somma dai voti dei portali internet dei giornali il Tirreno e La Nazione.

Ospiti della serata l'eclettico Paolo Ruffini , Martina Iacomelli Miss Cinema Italia 2018, e Gloria Tonini Miss Piazza Italia 2018.

Molto apprezzati dal pubblico presente le esibizione dei piccoli ballerini della scuola di ballo Sensazione di Movimento Danza & Fitness di Capannoli e l'intervento dell'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello Anti-Stalking per tutte le persone che subiscono atti persecutori.

Momenti di moda veramente esaltanti con gli splenditi abiti indossati delle prime 10 classificate e a seguire le ultime 5 con gli abiti da sposa della stilista internazionale Eleonora Lastrucci presente ogni anno sul Red Carpet di Cannes e Venezia La serata e' stata condotta magistralmente da Raffaello Zanieri e Rachele Risaliti Miss Italia 2016, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Be_Much da Paolo e Patrizia Antilli con Luana Compagnucci di Ar Stilisti Per Capelli con il salone a Castelfiorentino,da Di Bello Parrucchieri con salone a Pietrasanta,da Puddu Ferdinanda con salone a Calci,da Biondo Platino con salone a Gallicano e da l'Arte di Eva con salone a Marina di Pietrasanta.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, di Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli.

Chiara Gorgeri che aveva precedentemente vinto il 16 agosto la fascia di Miss Cinema Toscana a Marina di Bibbona, essendo stata eletta Miss Toscana cede la sua fascia a Clarissa Di Renzone di Sinalunga seconda classificata in quella finale, ed alla luce di questi passaggi il gruppo che rappresenterà la Toscana alle prefinali di Mestre dal 26 al 29 agosto è così composto:



1. CHIARA GORGERI - Miss Toscana - di S.Croce sull'Arno (PI).

2. EMILY BOLOGNESI - Miss Be_Much- di san Giuliano Terme (PI).

3. ASIA PANTOSTI - Miss Eleganza Toscana - di Livorno.

4. GINEVRA FIORE PARRINI - Miss Miluna Toscana - di Orentano (PI).

5. ALICE GUIDI - Miss Rocchetta Bellezza Toscana - di Montignoso (MS).

6. MATILDE CECCHI - Miss Sport Toscana - di Signa (FI).

7. GIULIA DURANTI - Miss Sorriso Toscana - di Arezzo.

8. CLARISSA DI RENZONE - Miss Cinema Toscana - di Sinalunga (SI).