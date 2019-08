Castiglione della Pescaia sceglie la sua Miss

Sabato 27 luglio appuntamento con la bellezza in piazza Ex Orto del Lilli. Una delle ultime selezioni in vista della semifinale regionale di Miss Italia in programma a Montecatini domenica 4 agosto

L’avventura di Miss Italia continua a toccare le più importanti località della Toscana per selezionare le ragazze più belle del Granducato.

Continua la serie di appuntamenti legati all’80esima edizione del concorso e non poteva mancare l’appuntamento di sabato 27 luglio in piazza Ex Orto del Lilli, con la selezione di Miss Italia, appuntamento ormai consolidato nel cartellone degli spettacoli estivi organizzati dal comune di Castiglione della Pescaia e dove vedrà ragazze provenienti da varie località della Toscana che si sfideranno per la conquista della fascia di Miss “Castiglione della Pescaia 2019 ”. La vincitrice accederà di diritto alla semifinale regionale in programma domenica 4 agosto alle terme Tettuccio di Montecatini Terme.

Si inizierà alle ore 21,30, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate da un personaggio e voce storica del concorso come Raffaello Zanieri. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria ed al pubblico prima in abito e poi con il body dello sponsor sarà eletta la vincitrice.

Ad occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni 2019 di “Miss Toscana” come avviene ormai da 38 anni, è Gerry Stefanelli della “Syriostar”di Montecatini Terme.

Le ragazze interessate che vogliono partecipare al concorso possono chiamare la “Syriostar” allo 0572/507351 o al N. 335/7306153 oppure possono iscriversi direttamente sul sito di Miss Italia www.missitalia.it