Miss Givova, Marta Creta trionfa a Castiglion Fiorentino

CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO) 8 AGOSTO 2026 – E’ il titolo regionale ‘satellite’ che incorona la ragazza più bella e sportiva. E la pratica dello sport è una delle grandi passioni di Marta Creta da Leccio, frazione del comune di Reggello, che ha conquistato il titolo di Miss GivovaToscana.

Marta è al vertice di un podio che parla tutto fiorentino. Al secondo posto si è infatti classificata Giulia Baldini, 24 anni, che abita nel capoluogo di regione e terza è arrivata Benedetta Pascucci, 23 anni di Figline Valdarno.

Una bella e partecipata serata quella andata in scena nella splendida cornice della piazza del Municipio e del Loggiato vasariano a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo.

Marta Creta ha 20 anni è diplomata, frequenta costantemente la palestra e ha come aspirazione quella di entrare a far parte del mondo della televisione. Ha capelli e occhi castani ed è alta 1,70 metri.

A consegnarle il premio sono stati il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli e Giulia Cavani, Miss Granducato 2025.

Grazie a questo successo Marta Creta accede direttamente alle Semifinali nazionali di Miss Italia, in programma i primi giorni di settembre a Roma.

Al quarto posto a Castiglion Fiorentino si è piazzata Myriam Anna Gioia, 18 anni, di Prato, che ha preceduto Giulia Petrelli, 26 anni, di Vinci (Firenze) e Francesca Mollo, 24 anni, di Rignano sull'Arno (Firenze).

La serata è stata presentata con bravura e simpatia a Andrea Agresti.

Ospiti d’onore Marta Schiumarini, Miss Firenze, Aurora Tomasetti, Miss Framesi Toscana, e Giulia Cavani, Miss Granducato 2025.

La giuria che ha emesso il verdetto era presieduta da Loredana Agati e composta da May Vasca, Daniele Fucini, Beatrice Gazzini, Roberto Vanni, Davide Pucciarelli, Paolo Faralli, Sheila Betti e FilippoTommasini.