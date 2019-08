Miss Castelfiorentino è Matilde Cecchi, 18 anni di Signa

Seconda Chiara Gorgeri, terza Federica Severino. Splendida serata in piazza Gramsci condotta come sempre da Raffaello Zanieri che ha divertito il pubblico con le sue performance canore. Repliche in tv

Matilde Cecchi di Signa è miss Castelfiorentino 2019.

Altro podio per la concorrente di Signa dopo quello ottenuto il 16 luglio a

Prato sbaragliando il gruppo delle 29 concorrenti provenienti da varie

località della Toscana.

La manifestazione giunta alla 3^ edizione si è svolta in piazza Gramsci ed è stata organizzata con grandissimo successo dal C.C.N Tre Piazza con la collaborazione del comune di Castelfiorentino, della Confesercenti Empolese-Valdelsa ed importanti sponsor locali, il tutto coordinati da Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci.

Particolarmente difficile per la giuria della serata presieduta dal dott. Paolo Regini presidente di Banca Cambiano 1884 e come segretario dal signor Massimo Bramandi proprietario della galleria d'arte Bramandi Art House nel dover selezionare le vincitrici delle fasce a disposizione della serata tra un nutrito e qualificato gruppo di concorrenti in gara, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:



1^ Classificata - Miss Castelfiorentino 2019 - MATILDE CECCHI - di Signa (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli castani - occhi verdi - del

segno della Vergine.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - CHIARA GORGERI - di S. Croce sull'Arno (PI) - 19 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castano-chiaro - occhi azzurri - del segno del Leone.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - FEDERICA SEVERINO - di Impruneta (FI) - 21 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi verdi - del segno dell'Acquario.

4^ Classificata -- Miss Be_Much - ASIA CAROLINA BOTTAINI - di Lucca - 20 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi verdi - del segno dei

Gemelli.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - FRANCESCA FABBIANI - di Vicchio (FI) - 23 anni - educatrice - H. 1,73 - capelli castano-scuro - occhi

marroni - del segno della vergine.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - SARA IZZO - di Pisa - 18 anni -

studentessa - H. 1,80 - capelli castani - occhi marroni - del segno del

Capricorno.



Miss Castelfiorentino e' stata premiata da Gianluca D'Alessio responsabile

generale Confesercenti Empolese-Valdelsa e da Sofia Penco Miss Toscana 2018 e ha ricevuto dal signor Filippo Lauri della Gioielleria Elle Ti Elle di

Firenze il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna. Molto apprezzata dal pubblico presente l'anteprima alla selezione di Miss

Italia la sfilata di moda con capi presentati dai negozi Bramandi, Retro'

abbigliamento donna, Benetton donna e da Tato & Tata abbigliamento per bimbi.

La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri che ha coinvolto come suo

solito il numeroso pubblico rimasto fino alla proclamazione delle vincitrici

con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Ar Stilisti Per Capelli di Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci con salone a Castelfiorentino.

Ospiti della serata Sofia Penco miss Toscana 2018, Diletta Bitorzoli Miss

Eleganza Toscana 2018, Cristina Cella 2^ classificata a Miss Italia 1998 e l'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello Anti-Stalking per tutte le persone che subiscono violenze.

La serata è stata trasmessa in diretta facebook con le telecamere di Clivo canale 680 del digitale terrestre con repliche che verranno messe in onda mercoledi' 24 luglio alle 21,30 e giovedi' 25 luglio alle ore 16.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di

Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la

Toscana e la Liguria con la collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e di Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci per il C.C.N Tre Piazze.