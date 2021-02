"Minuzzoli" di pane: le riflessioni di Costanza Pagliai sul Vangelo

Prefazione di Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte

Brevi e puntuali, semplici ma mai scontati, i “minuzzoli” di Costanza Pagliai sono come briciole di un “pane” molto più prezioso: quello offerto dalle sacre scritture. In parte già pubblicati sulle colonne di «Toscana Oggi», settimanale della diocesi fiorentina, questi contributi sono oggi raccolti in un libro, intitolato proprio Minuzzoli di pane. Riflessioni sui vangeli della domenica (pp. 228, euro 14) con prefazione di Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte.

Fiorentina, nata nel 1969, Costanza Pagliai è una Sorella Apostola della Consolata. Laureata in Economia e Commercio, licenziata in Teologia dogmatica, ha conseguito un dottorato in Teologia e ha insegnato Cristologia ed Escatologia, oltre ad essere da anni impegnata nell’editoria. “Ho scritto i ‘minuzzoli’ per circa tre anni”, racconta, “per offrire degli spunti sulle letture liturgiche. Quando ho smesso, molti mi hanno pregato di raccogliere quegli scritti in un volume, e sulle prime non ci ho dato peso. Poi però, sentendo ripetermi questa richiesta anche da persone che mai avrei pensato fossero interessate a tali letture, ho iniziato a pensare che fosse una buona idea”. Così una popolare rubrica, il cui nome si rifaceva al lessico famigliare fiorentino, è divenuta una vera e propria guida, rivolta non soltanto ai fedeli, dove il lettore è accompagnato nell’intero ciclo dei tre anni liturgici seguendo la successione dei giorni feriali, delle domeniche e delle feste, raggruppati in quattro tempi: Avvento, Natale, Pasqua, Ordinario. Nella loro brevità e semplicità, queste “pillole” offrono il pretesto per una piccola riflessione, oltre ad accrescere il desiderio di leggere il Vangelo, di meditarlo e di provare a viverlo nella sua bellezza e integrità.