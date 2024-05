Minacce e stella di David sulla porta di un docente universitario

Grave fatto al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze dove sulla porta della stanza di un docente sono comparse una stella di David e una scritta minacciosa.

L’assessora all’Università e alla ricerca della Regione Toscana condanna senza esitazioni quanto accaduto. Sottolinea la gravità del gesto che riporta alla memoria il periodo più buio e vergognoso della storia. Inoltre sottolinea l’impegno per la pace e il dialogo dell’ateneo fiorentino, confermato proprio ieri con l’approvazione di una mozione in Senato accademico dove si chiede l’immediato cessate il fuoco nei territori palestinesi, l’interruzione di ogni operazione militare in atto e il contemporaneo rilascio degli ostaggi.

L’assessora conclude esprimendo solidarietà e vicinanza al docente vittima dell’atto intimidatorio, alla rettrice e a tutta l’Università di Firenze.

Questo invece il pensiero della rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci:

“Inqualificabile. Condanno con fermezza il gesto vile che ignoti hanno compiuto ai danni di un docente del nostro Ateneo al quale ho espresso la solidarietà della comunità che rappresento. Si tratta di un episodio gravissimo avvenuto mentre l’Università con un documento del Senato ribadiva il proprio impegno istituzionale a favore della pace e del dialogo. Non ci faremo intimorire da chi intende minare questo percorso. Voglio ringraziare infine il ministro Bernini, i colleghi e gli studenti che da tutto il Paese ci hanno fatto sentire la loro vicinanza in queste ore”.