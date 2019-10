Millenaria Fiera dell'Impruneta: foto e programma dell'ultimo giorno

Oggi domenica 19 ottobre si chiude l'edizione 2019. Arte, degustazioni e spettacolo: alle 16 in scena la Compagnia delle Seggiole in piazza Buondelmonti

FOTOGRAFIE. Oggi è l'ultimo giorno per l'edizione 2019 della millenaria fiera dell'Impruneta.Una fiera molto tradizionale, in una cornice storico-artistica di primo livello, tutta intorno alla Basilica di San Luca, vero cuore della cittadina nota in tutto il mondo per il suo cotto. Tra le attrazioni culinarie, oltre ai negozi cittadini e alle bancarelle ambulanti con porchetta, brigidini e ogni ben di Dio, ci sono i famosi polli alla brace che tradizionalmente richiedono un po' di pazienza per essere acquistati perché la gente in coda è sempre tanta.

Questo il programma di oggi 19 ottobre:

Ore 9,00 Via Paolieri e Piazzetta Lottini "Via Paolieri in Bancherella" Mercatino arti e mestieri dell'ingegno e piccolo antiquariato

- Ore 9,30 CORRI ALLA FIERA 2019 - Gara Podistica organizzata da ASD Impruneta Running - Piazza Buondelmonti

- Ore 10.00 Stand area mercatale e Luna Park aperti per l'intera giornata

- Ore 10,00 Barazzina Street&Food

- Ore 15,00 Visita guidata alla galleria filtrante di Via Cavalleggeri*

- Ore 15.00 Degustazione Olio e visita dell'antico frantoio a macine in pietra di Fattoria Villa.L'Olmo, "Open Day" tutto il giorno.

- Ore 15.00 "Il Viaggio" Teatro tra i Binari Piazza Buondelmonti

- Ore 16,00 Discover Impruneta con "La Compagnia delle Seggiole" 4 interventi, ogni 15 minuti in 4 punti di Piazza Buondelmonti