Mille Miglia nel Chianti mercoledì 18 giugno

BARBERINO-TAVARNELLE, 17 giugno 2025. Barberino Tavarnelle si prepara a vivere la grande emozione di una festa popolare e di un evento culturale e sportivo di proporzioni internazionali. Dopo nove anni torna nel Chianti e nella Valdelsa un avvenimento storico che unisce passione per il mondo delle quattro ruote, innovazione, creatività, bellezza. La Mille Miglia, la corsa più bella del mondo, uno dei simboli dell’eccellenza italiana, attraverserà il centro storico di Barberino Val d’Elsa.

E’ attesa per le ore 9.30 di mercoledì 18 giugno la prima delle 450 vetture che gareggeranno nell’ambito dell’edizione quarantatreesima della rievocazione storica della Mille Miglia in un percorso lungo 2000 Km da Brescia a Rimini, Roma, Parma, Brescia. Sono seicento gli equipaggi, compresi quelli delle automobili sportive, che cavalcheranno il centro storico di Barberino Val d’Elsa, percorrendo via Francesco da Barberino, in rappresentanza di 50 diversi paesi del mondo, come dal 1927, anno della prima edizione, ricalcando la tradizione e la storia dell’antico tracciato.

“L’obiettivo è quello di qualificare la sintonia che lega il nostro territorio – annuncia il sindaco David Baroncelli - alla rievocazione storica permettendo ai partecipanti e al pubblico della Mille Miglia l’occasione di vivere il Chianti come luogo vitale e accogliente”. “Per il territorio – aggiunge Paolo Giuntini, assessore alle Tradizioni popolari locali - rappresenta un’opportunità di rilievo, considerate le migliaia di appassionati e le tante personalità che la corsa attrae dal mondo sportivo, istituzionale e imprenditoriale, la Mille Miglia porterà con sé il segno del nostro territorio, simbolo della tradizione e della cultura toscana, all’altezza dell’alto profilo che connota da sempre la manifestazione”.

Il Comune di Barberino Tavarnelle valorizzerà il passaggio della corsa con la consegna da parte del sindaco David Baroncelli e del presidente della Scuderia Biondetti Gino Taddei di alcune targhe ricordo in occasione del settantesimo anniversario della morte di Clemente Biondetti, il famoso pilota è l'unico italiano ad aver vinto quattro edizioni della Mille Miglia negli anni '40. Gli equipaggi toscani ai quali sarà conferito il “piatto ricordo” sono Morandi, Ermini, Varia, Peragnoli, Lastrucci, Perbellini Gino con la Jaguar Biondetti.

Ad arricchire la competizione, oltre alle auto storiche, parteciperanno le manifestazioni correlate del “Ferrari Tribute 1000 Miglia” con 125 auto della casa di Maranello, circa 10 auto elettriche della “1000 Miglia Green” e un'auto a Guida Autonoma del Politecnico di Milano.

La mattina di mercoledì 18 giugno 2025 la manifestazione transiterà nel centro storico di Barberino Tavarnelle lungo Via Francesco da Barberino (da porta Fiorentina a porta Senese) e Piazza Barberini. Il transito dei partecipanti è previsto dalle 9:00 alle 13:00 circa. Il percorso delle 1000 Miglia sul territorio comunale di Barberino Tavarnelle transiterà da Strada Provinciale 49, Marcialla, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa, Sant'Appiano, Cipressino. A Sant'Appiano si svolgerà una prova cronometrata dall'intersezione con Strada di Poneta alla zona industriale del Cipressino.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: - dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e comunque fino a termine manifestazione divieto di transito per tutti i veicoli in in Strada di Sant’Appiano nel tratto compreso dall’intersezione con Strada di Poneta e la zona industriale del Cipressino; - dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e comunque fino a termine manifestazione divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Via Francesco Da Barberino (da porta Senese a Porta Fiorentina intersezione con la via Cassia), Piazza Barberini e Piazza Mazzini (tratto in salita di fronte a Porta Senese), Piazza Spedale dei Pellegrini; - dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e comunque fino a termine manifestazione inversione del senso di marcia per le autovetture partecipanti alla manifestazione ed i veicoli alseguito, con ingresso nel centro storico da porta Fiorentina ed uscita porta Senese.

Per ulteriori informazioni consultare il sitohttps://1000miglia.it/