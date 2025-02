Miglior colomba artigianale, concorso in Toscana

Firenze, 27 febbraio 2025 – Tradizione o innovazione? Gusto classico o abbinamenti sorprendenti? La sfida è aperta: nasce BONA – Concorso regionale per la miglior colomba artigianale, l'evento che celebra il dolce simbolo della Pasqua italiana.

Promosso da Festival delle Pasticcerie e Casa della Nella, il concorso è dedicato a pasticcerie e panifici artigianali della Toscana, oltre che a singoli pasticceri e panettieri. Due le categorie in gara: la Colomba Classica, che premia la perfezione della ricetta tradizionale, e la Colomba Creativa, per chi vuole stupire con ingredienti e accostamenti inediti.Una giuria d'eccezione, guidata dal Maestro Gino Fabbri, valuterà lecreazioni in forma anonima, selezionando le migliori in base ad aspetto, profumo, consistenza, gusto e, per la categoria creativa, originalità.I vincitori verranno premiati il 2 aprile 2025 alle ore 14.00 presso il prestigioso Caffè Concerto Paszkowski di Firenze, con riconoscimenti e premi esclusivi.L'evento è reso possibile grazie al supporto di CARRA Distribuzione, Confartigianato Firenze, Molino Dallagiovanna, UNOX e Infundo - Italia Zuccheri, che con il loro contributo sostengono la qualità e l'eccellenza della pasticceria artigianale.Le iscrizioni sono aperte fino al 20 marzo 2025.

Per partecipare, basta inviare la richiesta via mail a bona.colomba@yahoo.com seguendo le indicazioni del regolamento ufficiale sul sito.

Un'opportunità unica per i professionisti del settore di dimostrare il proprio talento e celebrare l'arte della pasticceria artigianale, da sempre sinonimo di autenticità.Per informazioni:https://www.bonaconcorsi.itbona.colomba@yahoo.com