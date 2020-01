Mieloma Ti Sfido: la campagna di sensibilizzazione riparte da Firenze

Fino al 1° febbraio l’installazione “I Duellanti” è in Piazza della Repubblica

Firenze, 30 gennaio 2020 – Prosegue il suo viaggio anche nel 2020 “Mieloma Ti Sfido”, la campagna promossa da AIL e La Lampada di Aladino con il contributo non condizionante di Celgene per far conoscere i progressi ottenuti contro questa patologia e sostenere i pazienti nella loro sfida. Fino al 1° febbraio l’installazione “I Duellanti” è a Firenze in Piazza della Repubblica. Testimonial della campagna due campioni olimpici di scherma: Aldo Montano, che ha partecipato alla conferenza stampa di oggi a Palazzo Strozzi, ed Elisa Di Francisca.

Le Istituzioni locali hanno dato il loro supporto alla tappa fiorentina della campagna, realizzata con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Firenze; sono intervenuti in conferenza stampa Stefania Saccardi, Assessore regionale al diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria, Andrea Vannucci e Cosimo Guccione, Assessori comunali a Welfare e Sanità e Sport e Politiche giovanili.

Oggi i pazienti con Mieloma Multiplo vivono meglio e più a lungo, grazie a nuovi farmaci che prolungano i tempi di remissione e alla terapia di mantenimento che permette ai pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali di allontanare lo spettro delle ricadute.

La sfida prosegue sul web: il video della campagna con Aldo Montano ed Elisa Di Francisca è online su www.mielomatisfido.it e i cittadini potranno unirsi alla sfida dei pazienti sui social con l’hashtag #iotisfido.