FOTOGRAFIE. Operai e tecnici di Publiacqua sono dovuti intervenire oggi nella zona di San Felice per la riparazione di un grosso tubo dell'acquedotto. Per questo guasto, buona parte del paese è rimasta senz'acqua o con l'acqua alla minima pressione per oltre un'ora, almeno sin da prima delle 13,30 fino alle 14,30 quando la situazione è tornata normale.