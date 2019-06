Metalmeccanici, anche Furlan alla manifestazione di Firenze

La segretaria generale della Cisl domani con i lavoratori delle regioni del Centro Italia. Partenza del corteo alle 9,30 da piazza Cavalleggeri

Ci sarà anche la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, domani a Firenze per la manifestazione dei metalmeccanici, a sostegno della mobilitazione della categoria. Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato 8 ore di sciopero generale in tutta Italia e organizzato tre manifestazioni a Milano, Napoli e, appunto, Firenze, dove confluiranno i lavoratori delle regioni del Centro Italia.

Con loro ci saranno ovviamente i segretari generali toscani di Cgil, Cisl e Uil, Dalida Angelini, Riccardo Cerza e Annalisa Nocentini, e quelli di Fim, Fiom e Uilm, Alessandro Beccastrini, Massimo Braccini, Vincenzo Renda.

La manifestazione partirà da piazza Cavalleggeri alle 9.30 per arrivare in piazza SS. Annunziata, dove è previsto il comizio con gli interventi dei lavoratori e quello conclusivo di Rocco Palombella, segretario nazionale Uilm.

Nel corso della mattina, in attesa dell'arrivo del corteo, in piazza SS. Annunziata si esibirà il cantante e pianista Antonio Sorgentone, vincitore di Italia's Got Talent 2019.