Mercoledì 21 maggio sciopero del trasporto aereo

Toscana Aeroporti S.p.A.: primo trimestre dell’anno 1,4 milioni di passeggeri, nuovo record di traffico e l’Ebitda è in crescita del 24,8%

L'Unione Sindacale di Base ha indetto per il 21 maggio uno sciopero trasporto aereo che sarà operato anche all'aeroporto di Firenze e mira ad avere effetti sui cieli della Toscana.

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. - società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa– riunitosi venerdì scorso, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019.

"Continua il percorso di crescita di Toscana Aeroporti che nel primo trimestre 2019 segna nuovi record di traffico passeggeri per entrambi gli scali di Pisa e Firenze. L’apertura di nuove rotte, come quella per Casablanca, e l’arrivo di nuove compagnie, come SAS sull’aeroporto di Firenze, unite a un incremento dei ricavi sia Aviation sia Non Aviation, testimoniano l’eccellente lavoro portato avanti dal management della società”, afferma il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

Nuovi record di traffico per l’Aeroporto di Pisa (894 mila passeggeri, +1,7%) e per l’Aeroporto di Firenze (529 mila passeggeri, +1,5%). Ricavi operativi in aumento del 6,8%, si attestano a 21,6 milioni di euro. EBITDA pari a 2,9 milioni di euro, in diminuzione del 53,1%. Al netto del provento straordinario registrato nel primo trimestre 2018 (3,9 milioni di euro), l’EBITDA cresce del 24,8%. Risultato netto di periodo del Gruppo negativo per 816 mila euro rispetto al valore positivo di 1,8 milioni di euro del primo trimestre 2018. Al netto del provento straordinario registrato nel primo trimestre 2018 e del relativo carico fiscale, il Risultato netto di periodo è in miglioramento del 7,1%. Indebitamento finanziario netto1 pari a 39,3 milioni di rispetto ai 28,2 milioni di euro del 31 dicembre 2018 e ai 31,4 milioni di euro al 31 marzo 2018. Rapporto Debt/Equity pari a 0,33.