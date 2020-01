Mercato viola: saltati Criscito e Laxalt, ufficiale Kouamè

Ultime ore di frenetiche trattative: la chiusura alle 20

Il cuore e ragioni di famiglia avrebbero impedito a Domenico Criscito di dire sì alla Fiorentina: il capitano rossoblu si sente genoano fino all'osso e nel capoluogo ligure vive con tutta la famiglia, genitori compresi. Una scelta di vita comprensibilissima.

La Fiorentina ha fatto un tentativo per il centrocampista Laxalt dal Torino, andato a vuoto perché l'uruguaiano è rimasto scontento della formula proposta, mentre dopo Duncan e Igor anche Kouamè è diventato ufficialmente un giocatore viola.

Christian Michael Kouakou Kouamè è nato a Bingerville, in Costa D’Avorio, il 6 dicembre del 1997 ha già esordito con la Nazionale del suo paese. In questa stagione ha disputato 11 partite di campionato con la maglia del Genoa, realizzando 5 reti e fornendo 3 assist.

La società viola stamani aveva già ufficializzato gli arrivi del centrocampista ghanese Duncan e del difensore brasiliano Igor mentre è stato definito l'accordo con il Verona per il centrocampista Amrabat che dovrebbe arrivare in viola a giugno ma al momento non è sicuro al 100%.

Joseph Alfred Duncan è stato acquisito dal Sassuolo, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Nato ad Accra (Ghana) il 10 marzo 1993, Duncan è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter ed ha successivamente indossato le maglie del Livorno, della Sampdoria e del Sassuolo, club con il quale ha collezionato ben 130 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il nuovo calciatore della Fiorentina ha inoltre vestito in otto occasioni la maglia della Nazionale maggiore del Ghana.

Igor Julio dos Santos de Paulo invece proviene dalla Spal ed è stato acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto. Igor, nato a Bom Sucesso (Brasile) il 7 febbraio 1998, nella stagione in corso ha vestito la maglia della Spal in venti occasioni segnando anche un gol in Coppa Italia.

Il fronte acquisti dovrebbe essere concluso. Nelle ultime ore di mercato (che chiuderà alle 20 di oggi) si dovrebbe muovere qualcosa su quello delle uscite. Dopo Zurkowski in prestito all'Empoli, il giovane difensore Luca Ranieri è andato in prestito all’Ascoli mentre alla fine Riccardo Sottil avrebbe deciso di rimanere alla corte di Iachini.

Potrebbero esserci movimenti su Montiel, vicinissimo alla squadra portoghese del Setubal, e Boateng che voci dell'ultim'ora darebbero in partenza destinazione la Turchia, il Besiktas per la precisione.