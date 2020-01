Mercato viola: Duncan e Igor ufficiali, a un passo Amrabat, Criscito e Kouamè

ph courtesy Violachannel

Ultime ore di frenetiche trattative per la Fiorentina al mercato calcistico invernale. La società viola ha già ufficializzato gli arrivi del centrocampista ghanese Duncan e del difensore brasiliano Igor mentre si stanno definendo gli ultimi dettagli con il Genoa per l'attaccante Kouamè e con il Verona per il centrocampista Amrabat che arriverà in viola a giugno. Criscito invece sembra ancora incerto, il 33enne capitano del Genoa sta riflettendo (voleva finire la carriera in rossoblu) mentre le due società sembrerebbero già d'accordo sul passaggio in viola del difensore della Nazionale di Mancini.

Joseph Alfred Duncan è stato acquisito dal Sassuolo, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Nato ad Accra (Ghana) il 10 marzo 1993, Duncan è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter ed ha successivamente indossato le maglie del Livorno, della Sampdoria e del Sassuolo, club con il quale ha collezionato ben 130 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il nuovo calciatore della Fiorentina ha inoltre vestito in otto occasioni la maglia della Nazionale maggiore del Ghana.

Igor Julio dos Santos de Paulo invece proviene dalla Spal ed è stato acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto. Igor, nato a Bom Sucesso (Brasile) il 7 febbraio 1998, nella stagione in corso ha vestito la maglia della Spal in venti occasioni segnando anche un gol in Coppa Italia.

Sul fronte delle uscite, il giovane difensore Luca Ranieri è stato dato in prestito all’ Ascoli.