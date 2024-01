Mercato S. Ambrogio: quasi 9mila euro per I ragazzi di Sipario

Quasi novemila euro (8.825 per la precisione) raccolti per sostenere la cooperativa sociale fiorentina I ragazzi di Sipario onlus, che offre opportunità di lavoro alle persone fragili. 5mila piatti caldi e freddi della tradizione serviti in pochissime ore a 1.000 persone, per un totale di 100 chili di trippa, 75 di zampone, 40 di arista, 15 di paté di fegatini per i classici “crostini neri”.

E, ancora, pentole intere di minestra di legumi e teglie di lasagne, un tripudio di salumi e formaggi, per finire con frutta e dolci, fra le classiche crostate e l’enorme tiramisù da 500 porzioni creato per l’occasione.

Sono i numeri che riassumono al meglio l’evento finale delle celebrazioni per i 150 anni del Mercato di Sant’Ambrogio, che si è tenuto domenica scorsa (14 gennaio 2024) sotto le pensiline di piazza Ghiberti. Una iniziativa voluta dagli operatori del consorzio Sant’Ambrogio insieme a Confcommercio, con il patrocinio del Comune, il contributo di Camera di Commercio di Firenze, Banca Intesa San Paolo e Nexal e la collaborazione del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, che ha aperto la giornata nella chiesa di santa Verdiana con un interessante convegno sulla storia dell’edificio che ospita il mercato.

Tra le autorità presenti al convegno e al pranzo c’erano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con l’assessora Stefania Saccardi, gli assessori Giovanni Bettarini, Sara Funaro e Titta Meucci, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, il direttore generale Franco Marinoni e il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini. Presenti anche rappresentanze della Polizia di Stato e del Comando dei Carabinieri.

“Il più sentito grazie ai fiorentini per l’affetto e la partecipazione– sottolineano il presidente del Consorzio degli operatori del Mercato Luca Menoni e la vicepresidente Roberta Del Sette – a nome nostro e dei colleghi ringraziamo di cuore quanti hanno risposto al nostro invito e l’intera città di Firenze, che ci ha mostrato quanto tiene al nostro mercato. Siamo onorati del fatto che le nostre specialità e il nostro impegno siano serviti ad una nobile causa”.

Ad esprimere gratitudine è anche il presidente della cooperativa sociale I Ragazzi di Sipario Onlus Marco Martelli Calvelli. I “suoi” ragazzi, che gestiscono il ristorante “La fermata del gusto” allo Spazio Alfieri, hanno lavorato senza sosta a fianco degli operatori del mercato per sporzionare le pietanze e servirle al pubblico. “Ringrazio infinitamente il mercato e i suoi operatori, con i quali i nostri ragazzi hanno relazioni quotidiane in un clima di vera integrazione, dove non c’è diversità – sottolinea - Sant’Ambrogio è davvero un posto speciale, in cui i fiorentini si riconoscono, come dimostra il numero di quanti sono venuti domenica scorsa contribuendo alla raccolta di fondi”.