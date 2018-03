Mercato del viale Fanti: multati ambulanti abusivi

Sanzioni per 20 mila euro. Consegna merci oltre l’orario e senza revisione, multa da oltre 1.600 euro, stamani in via Calzaiuoli

Controlli della polizia amministrativa, stamani, al mercato di viale Fanti. Sono stati trovati banchi abusivi di vari tipi di merce, dall’abbigliamento alla bigiotteria, dalle borse agli occhiali. Quattro ambulanti abusivi sono stati multati per 5000 euro ciascuno ed sono stati sequestrati oltre 2200 pezzi dai loro banchi.

Scaricava le merci oltre l’orario consentito, ovvero dalle 6 alle 9.30, e in più aveva la revisione del mezzo scaduta da mesi. Per questo l’uomo, un 27enne pistoiese, è stato multato dalla polizia municipale stamani in via Calzaiuoli. Da un controllo sui documenti è emerso che il veicolo era stato fermato e sanzionato a gennaio dalla polizia municipale di Camaiore perché aveva la revisione scaduta ma che ancora non aveva provveduto a regolarizzarsi e quindi il mezzo non avrebbe dovuto circolare. Gli agenti lo hanno sanzionato con un verbale da 1659 euro, gli hanno ritirato la carta di circolazione ed il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni. Gli agenti della zona centrale quotidianamente procedono con i controlli sulla violazione dell’orario per il carico e scarico merci. Da inizio anno hanno elevato 82 verbali e ritirato 16 permessi per utilizzo oltre il tempo per una sospensione per un mese. In caso di sosta per carico e scarico merci oltre l’orario è prevista la sanzione di 41 euro ma se invece i veicoli che hanno l’apposito permesso vengono fermati perché in transito oltre l’orario la sanzione prevista è di 81 euro ed il ritiro del permesso per un mese.