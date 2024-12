Mercatino di piazza dei Ciompi sabato 21 e domenica 22 Dicembre 2024

Come ogni quarto fine settimana, tappa obbligata al Mercatino di Piazza dei Ciompi nel Quartiere 1 con i suoi dischi, fumetti, oggettistica e abbigliamento vintage. L’associazione culturale Fumetti e dintorni, in collaborazione con il Comune di Firenze e Confesercenti, organizza in piazza dei Ciompi a Firenze il consueto mercatino di dischi, fumetti, abbigliamento e oggettistica Vintage. Si potranno trovare cose d’altri tempi, oggetti ed abiti che rivivono per la seconda volta, occhiali, borse ed abiti anche di firme e accessori introvabili, abiti anche sartoriali e soprabiti in stoffe antiche, borse e portafogli ad ottimi prezzi ma anche gioielli veri e propri fatti a mano di bigiotteria finissima, addirittura incisi a mano, a vista.

In questa edizione ci preme sottolineare la presenza di un espositore che viene da Carpi (Modena) con materiale customizzato come giubbotti di jeans, cappelli artigianali da lui realizzati, jeans e tanti bellissimi articoli molto particolari, che potranno essere dei meravigliosi regali, veramente originali ed ancora libri, figurine, giocattoli con i quali hanno giocato i nostri babbi, nonni o bisnonni. Dischi di ogni genere anche in formato CD, con i cantautori o gruppi preferiti, italiani e stranieri… insomma tanta buona musica e tantissimi fumetti di ogni tipo con il suo target di appassionati dai 45 anni in su.

Il passato fa sempre un certo effetto…e i suoi oggetti fanno rivivere momenti che furono felici ed importantissimi per le generazioni adulte, a testimoniare ritmi di vita, ad oggi impensabili… Dischi da collezione o non, rock, soul, reggae, pop, folk, sigle di cartoons e di pubblicità o di film famosissimi, anche CD e DVD. Il pubblico appassionato potrà trovare una piazza piena di banchi colorati e godere di due giorni facendo un tuffo nel passato. Per i fumetti si troveranno collezioni complete o da completare di Diabolik (ristampa, ma volendo anche originale) Zagor, Tex, Dylan Dog.

Banchi di modernariato, porcellane antiche, argenti e tante cose che alle nuove generazioni sono sconosciute; un mondo magico insomma. Come sempre chiediamo al gentilissimo pubblico di portare i vecchi dischi o i fumetti ai nostri esperti del settore per vendere, oppure far valutare.