Merc’ANT d’Autunno al Quartiere 2

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre al Parterre



01 ottobre 2020

Torna da venerdì 2 a domenica 4 ottobre nella Sala dei Marmi del Parterre a Firenze il Merc’ANT d’Autunno, promosso da Fondazione ANT Onlus.

Il Merc’ANT sarà aperto venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sarà l’occasione per trovare tante cose nuove e vintage come oggettistica, abbigliamento, casalinghi, biancheria per la casa, bigiotteria, borse, cosmesi, pelletteria, ceramica, prodotti eno-gastronomici (vino, olio, biscotti, caffè, cioccolata) e tanto altro, frutto della solidarietà di aziende e privati.

La Manifestazione ha il patrocinio del Comune di Firenze e si avvarrà della collaborazione del Quartiere 2 e della Sezione Soci Coop Firenze Nord-Est.

La manifestazione di svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti covid e del distanziamento sociale. Il ricavato andrà interamente a sostenere le attività di assistenza domiciliare e specialistica che ANT offre gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie in 10 regioni italiane tra cui la Toscana (dove opera a Firenze, Prato, Pistoia) e i progetti di prevenzione oncologica sempre gratuiti portati avanti dalla Fondazione. La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da nove medici, un nutrizionista, otto infermieri e cinque psicologhe.