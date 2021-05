Maurizio Magi eletto segretario generale di Filcams Cgil Firenze

Firenze, 5-5-2021- Maurizio Magi è il nuovo segretario generale della Filcams Cgil Firenze: è stato eletto stamani col 98% dei consensi durante l’assemblea generale della categoria (svoltasi in parte in presenza in Camera del lavoro a Firenze in Borgo Greci, in parte online). All’assemblea hanno partecipato anche Maria Grazia Gabrielli (segretaria generale di Filcams Cgil), Paola Galgani (segretaria generale Cgil Firenze) e Stefano Nicoli (segretario generale di Filcams Cgil Toscana).

"Gli impatti della pandemia hanno dato un duro colpo al turismo -ha affermato Maurizio Magi nel passaggio centrale del suo intervento, dedicato alla crisi del settore a Firenze- La fuga dei turisti ha plasticamente messo a nudo il modello distorto dell'overturism e della gentrificazione che in questi anni abbiamo denunciato: una città senza residenti, senza attività e senza funzioni industriali e artigiane.

Un modello in cui la rendita immobiliare è dominus assoluto su capitale produttivo e lavoro, quest'ultimo schiacciato da fenomeni che ben conosciamo e quotidianamente combattiamo: quelli dell'illegalità diffusa, delle terziarizzazioni, del cottimo e degli appalti illeciti. Un modello che anche nell'ora della crisi mostra il suo volto cinico e baro.

Dall'inizio della pandemia, nel solo settore ricettivo a Firenze, nonostante il blocco dei licenziamenti, abbiamo infatti già contato (e denunciato) più di 150 lavoratrici e lavoratori messi alla porta, tutti per effetto di cessazioni di attività: società di gestione, talvolta in appalto, che hanno autocertificato la loro morte in attesa di una risurrezione certa e garantita dalla rendita immobiliare che come si diceva, incontrastata, continua a dare le carte. Un modello dal quale occorre dunque uscire con urgenza, se davvero, vogliamo che tutto non torni come prima.

Ecco perché la battaglia politica nel turismo é prima di tutto quella di determinare linee di indirizzo strategico che a livello nazionale definiscano presto e bene riforme che dovranno incidere, tra le altre cose, su fisco, lavoro e capitale.

Dopodiché, l'abbiamo già detto tante volte e in tante circostanze, superare l’overturism e la gentrificazione significa anche lavorare concretamente ad una seria regolamentazione dei cambi di destinazione d’uso volti a favorire la residenzialità anche con affitti di lunga durata giusti e possibili; al trasferimento delle funzioni artigianali ed industriali; alla costruzione di nuove frontiere dell’innovazione e del lavoro privilegiando l’utilizzo di spazi immobiliari pubblici già esistenti".

Magi, da anni nella Filcams fiorentina, dopo aver costituito il primo sindacato in Manpower negli anni '90, succede a Massimiliano Bianchi, che da otto anni guidava la categoria e che è stato ringraziato con calore dall’assemblea per il lavoro svolto.