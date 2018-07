Matteo Renzi riparte dai giovani: Leopolda under 30

Ad ottobre la parola chiave torna "giovane"

Dalla Leopolda dei Mille giorni a quella dei Mille under 30. Nuovo appuntamento in autunno per Matteo Renzi a Firenze con gli occhi rivolti all'Italia, Europa, mondo.

La "prova del nove" per l'evento alla ex Stazione Leopolda, torna a parlare ai giovani, come fu per l'anti giurassico, come è stato per l'appello ai primi nativi digitali e così sarà per la sfida dei mille.

Ad individuare il target è l'ex premier "Eppure c'è una parte positiva tutta da costruire. Per questo vi invito a segnare in Agenda l'appuntamento del 19-20-21 ottobre alla Leopolda. Sarà un'occasione per lanciare una grande sfida per mille ragazzi under 30. Nelle prossime E-News inizieremo a discutere di come preparare questo appuntamento, tutti insieme".

Un autunno di campagna elettorale, l'ennesimo. Un clima di assestamento e di riscatto per i democratici, nonostante qualcuno auspicasse la rifondazione. Renzi intende invece riorganizzare le idee, creare nuove reti di supporto, con nuovi "giovani" magari memore degli amici che si sono allontanati, e lanciare l'assedio al governo del "nuovo cambiamento".