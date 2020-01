Massimo Ceccherini e Maurizio Lombardi presentano in sala Pinocchio di Garrone

I due protagonisti della nuova trasposizione per il cinema della fiaba di Collodi saranno ospiti mercoledì 29 gennaio (ore 21.00) al cinema La Compagnia Biglietti in prevendita alla cassa del cinema

Pinocchio, di Matteo Garrone, uscito nelle sale lo scorso 19 dicembre, film che riporta sul grande schermo la fiaba più conosciuta al mondo, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, di Collodi, e che vede nel cast attori del calibro di Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Marine Vacth, Massimo Ceccherini, Maria Pia Timo, Sergio Forconi, Maurizio Lombardi, insieme al piccolo Federico Ielapi, le cui immagini dai toni pittorici e spettacolari sono state create grazie alla collaborazione con grandi professionisti del cinema -come Dario Marianelli per le musiche, Massimo Cantini Parrini per i costumi, Mark Coulier per lo strepitoso make-up - sarà presentato a La Compagnia di Firenze mercoledì 29 gennaio (via Cavour 50/r). Tre le proiezioni per il pubblico: alle 16.00, alle 18.30 e alle 21.00 (biglietti: intero € 4, ridotto € 3)

La proiezione delle 21.00 si terrà alla presenza dell'attore e sceneggiatore Massimo Ceccherini (la volpe) e dell'attore Maurizio Lombardi (il tonno), che racconteranno la loro esperienza nella realizzazione della pellicola e saluteranno il pubblico in sala.

Prevendite alla cassa del cinema La Compagnia.