Mario Mangiarano (Grecos dj), addio alle scene il 25 febbraio

Ci saranno i mitici Rockets e star mondiali della consolle come Danny Cardenas e Anatolie. E poi, la stravagante eleganza del Circo Nero Italia e tanti nomi noti del mondo dello spettacolo. Tutti insieme per L’Ultima Notte, il mega evento con cui il dj e producer toscano Mario Mangiarano (aka Dj Grecos e The Mario) darà addio alle scene, sabato 25 febbraio al Tuscany Hall di Firenze.

Niente amarcord però. L’Ultima notte sarà una festa e un florilegio di buona musica, come nello stile di Mario Mangiarano, artista che in 40 anni di carriera ha sfornato hit da alta classifica – impossibile non ricordare il successo planetario di “Living in the Sky” – ha suonato in ogni angolo del globo (unico dj italiano resident a Las Vegas), ha fondato radio ed etichette discografiche ed ha conquistato pure un posto nel Guinness dei primati, con il record di 131 ore consecutive in consolle.Ospiti d’eccezione, come detto, saranno i francesi Rockets, indimenticati alfieri dello space rock, per farci ascoltare dal vivo successi come “Galactica”, “Future Woman”, “Space Rock”, “Electric Delight” e l’immancabile “On the Road Again”.

La data non è casuale: il 25 febbraio Mario Mangiarano aka Grecos dj taglierà il traguardo delle 60 primavere: “In consolle ci sarò anche io e sarà davvero l’ultima notte - spiega l’artista – nella mia vita ho vissuto momenti straordinari, ho attraversato epoche e generi diversi, ho condiviso il cammino con tante star. Adesso è arrivato il momento di appendere le cuffie al chiodo, ma prima ci godremo questa grande festa, insieme a colleghi e amici che hanno fatto parte della mia vita.

E della vostra”.L'incasso della serata sarà devoluto in buona parte al CTE Onlus, centro di riabilitazione post traumatico nei pressi di Rignano sull'Arno.I biglietti (25 euro) sono disponibili su www.eventbrite.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). InfoTuscany Hall – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – FirenzeInfo tel.

055.6504112 –www.tuscanyhall.it