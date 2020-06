Marina di Pisa, il Lungomare sarà pedonalizzato

Confcommercio esulta: "E' un momento storico”

Pisa, 10 Giugno 2020 - Non può nascondere la propria soddisfazione il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli alla notizia che il comune ha dato il definitivo via libera alla pedonalizzazione del Lungomare di Marina di Pisa: “Penso che sia un fatto storico per il litorale, una decisione che l'amministrazione comunale ha maturato sulla spinta e la passione dei tanti imprenditori che fanno la fortuna di questo meraviglioso territorio, e come anche questa vicenda conferma in modo inequivocabile. Ringrazio il sindaco di Pisa Michele Conti e l'assessore Paolo Pesciatini per aver accolto questa proposta che noi come associazione abbiamo sostenuto sin dal primo momento, e ringrazio in modo speciale la presidente Barbara Benvenuti e il direttivo Confcommercio di Marina. Siamo davanti ad una straordinaria risposta e ad un esemplare segnale di unità e dinamismo che commercianti e imprenditori del litorale pisano e di Marina di Pisa in particolare lanciano a tutti, cittadini e turisti, imprese e amministratori. E' innegabile, il momento è difficile, ripartire non è scontato, ma restare con la mani in mano e piangersi addosso non risolve nessuno dei problemi. Per questo, imprenditori e commercianti di Marina di Pisa, con noi, hanno scelto la strada più difficile ma anche quella più gratificante: quella del progettare e del fare. Mai come questa estate Marina di Pisa sarà bella e accogliente e il nostro augurio è che, una volta accolta la sfida della ripartenza, questa si possa finalmente vincere”.