Marijuana negli slip: la Polizia di Stato arresta un altro pusher a Santa Maria Novella

Stella (FI): "In questa città si corre ai ripari dopo che la situazione degenera". Anche ad Arezzo trentenne arrestato per spaccio dal Comando provinciale dei Carabinieri

In manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito un 22enne del Gambia, sorpreso ieri sera in piazza Stazione dagli agenti delle volanti della Questura di Firenze con oltre 60 grammi di marijuana nascosti negli slip. Alla vista dei poliziotti, impiegati in un servizio straordinario serale di controllo del territorio, l’uomo ha cercato di allontanarsi per eludere il controllo, ma è stato raggiunto e fermato. I sospetti della polizia hanno subito trovato conferma: l’arrestato aveva addosso ben 9 confezioni di droga.

"La situazione nella zona della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella è grave, sul fronte del decoro e della sicurezza, e ogni settimana è sempre peggio, in un processo degenerativo di cui non si vede la fine. Adesso il Comune di Firenze annuncia un piano di risanamento, con 4 milioni di euro investiti in tre anni, con 6 pattuglie a piedi in aggiunta, potenziamento dell'illuminazione e l'installazione di 150 nuove telecamere. Noi vigileremo sull'applicazione di questo piano, chiediamo un cronoprogramma e avremo il fiato sul collo di Palazzo Vecchio: speriamo che non sia l'ennesimo annuncio". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (FI). "Sempre più cittadini ci segnalano problemi di sicurezza alla stazione - denuncia Stella -. Non è possibile andare avanti così. Vanno incrementati i presidi fissi delle forze dell'ordine. Santa Maria Novella deve essere guardata a vista e i turisti, i passeggeri e tutti i fruitori dello scalo ferroviario devono potersi sentire sicuri. La stazione centrale di Firenze è il biglietto da visita che la città mostra a chi vi arriva, va resa un luogo decoroso e privo di pericoli: bisogna invertire la rotta". "Sull'esempio di altre città a forte vocazione turistica - aggiunge il vicepresidente dell'Assemblea toscana - proponiamo l'istituzione di un servizio di steward, in collaborazione tra Comune di Firenze e Grandi Stazioni, che consenta di assistere i passeggeri, con personale dedicato ad attività di informazione a favore dei tanti turisti che affollano la nostra città. Ai passeggeri dovranno essere distribuite anche brochure informative sui taxi, dove sono indicati i principali punti di stazionamento, e anche i riferimenti per il trasporto bagagli, in modo da evitare il proliferare di tassisti e facchini abusivi, che fanno concorrenza sleale".

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Arezzo, avendo raccolto nelle ultime settimane numerose lamentele dei cittadini della zona esasperati da un continuo andirivieni di presumibili assuntori di droga, hanno perquisito d’iniziativa un vano cantina posto al piano seminterrato di un palazzo e tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti un trentenne, con precedenti di polizia, residente nello stabile e che aveva in uso il locale. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato quasi 54 grammi di marijuana nascosta in una custodia per macchinetta fotografica, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.