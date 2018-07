Maredamare: l’evento beachwear di riferimento per il mercato italiano

Dal 14 al 16 luglio nella Fortezza da Basso di Firenze

Ospiterà oltre 250 marchi del settore (dai più noti fino agli emergenti ), svela in anteprima assoluta i quattro temi che definiranno le tendenze da spiaggia per l’estate 2019. Si tratta di un’approfondita e scrupolosa analisi stilistica messa a punto distillando le direction dei più importanti trends forecaster del mondo per poi perfezionarle al dettaglio grazie alla condivisione con gli uffici stile dei più noti brand del comparto.

BOTANICAL BLISS

Un inno all’esuberanza della natura, alla sua magnificenza, in un viaggio alla scoperta dei suoi tratti più intimi e accoglienti. Stampe botaniche in alta definizione, sature istantanee con fiori, frutta e foglie che ci portano per mano in un paradiso di vita.

ESCAPOLOGY

Tutto ciò che risulta non codificabile, non taggabile. L’astrattismo come stargate verso l’ignoto, un passaggio segreto alla scoperta di segni grafici, simboli, elaborazioni apparentemente ignote che insieme accedono a nuovi linguaggi espressivi.

CUT OUTS

Nuovi tagli, nuovi inserimenti, nuove silhouette. Il corpo sembra prendere nuove forme quando il tessuto non rispetta gli schemi. Aperture, tagli grafici, passanti ripensano il costume da bagno in un gioco fatto di sottrazioni e aggiunte. Semplici o audaci ridanno energia e conforto. Dallo spirito più classico e romantico a quello più sportivo.

NOMADIC ATTITUDE

Il viaggio come introiezione di nuovi simboli, di una semiotica raffinata fatta di antichi linguaggi mescolati tra loro per dar vita ad un nuovo e sofisticato stile nomade. Dalle terre del Nord Africa al Medio Oriente in una nuova via del sale che abbraccia culture remote prendendone i tratti più intimi.