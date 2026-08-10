Maredamare, boom di buyer esteri per la XIX edizione

Firenze, 21 luglio 2026 – Boom di buyer esteri per la XIX edizione di Maredamare. Il salone internazionale dedicato alle collezioni beachwear e resortwear di fascia premium, che dal 18 al 20 luglio ha animato gli spazi della Fortezza da Basso di Firenze, ha fatto registrare una crescita del +70% di compratori esteri, rispetto all’edizione precedente, passando da 302 a 579, distribuiti in 227 presenze il sabato, 247 la domenica e 105 il lunedì e provenienti da 58 diversi Paesi, dei quali il 60% europei.

Un risultato che conferma il crescente richiamo della manifestazione sui mercati internazionali ed il suo ruolo di piattaforma di riferimento per il business del settore.

Per la prima volta dopo quattro anni, inoltre, i buyer italiani non hanno registrato una flessione, mantenendosi stabili rispetto all'edizione precedente.

Gli ingressi complessivi nei tre giorni di manifestazione sono stati 4.360, dei quali 1.520 nella giornata inaugurale, 2.070 nella seconda giornata e 770 nell’ultima.

Organizzata da Underbeach, la manifestazione ha riunito oltre 250 brand provenienti da tutto il mondo, confermandosi punto di riferimento internazionale per il comparto.

Nel corso della manifestazione i buyer hanno potuto scoprire un'ampia panoramica delle collezioni Primavera/Estate 2027, caratterizzate da una presenza sempre più significativa di proposte resortwear e accessori, a conferma dell'evoluzione del settore verso un concetto di total look estivo.

Sul fronte del business si è rinnovata anche la collaborazione con Agenzia ICE, che ha favorito l'arrivo a Firenze di buyer selezionati provenienti da Europa, Americhe, Medio Oriente e Africa, contribuendo a rafforzare ulteriormente il profilo internazionale della manifestazione