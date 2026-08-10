Salone dei Duecento: Commissione 7 sull'esperienza Shelter City

La Commissione Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione, presieduta da Stefania Collesei, si riunisce domani, mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 10,30 nella Sala dei Duecento in Palazzo Vecchio per affrontare lo Shelter City, il piano di accoglienza temporanea e supporto per difensori dei diritti umani minacciati.
Saranno presenti:
Dott.ssa Tiziana Biolghini (Consigliera della Città Metropolitana di Roma Capitale sull’esperienza Shelter Cities)
Dott.ssa Reema Saleh (attivista gazawi esperta di diritti umani per l’educazione e l’infanzia)
Dott.ssa Anna Meli (Presidente COSPE)
Dott.ssa Giulia Torrini (Presidente “Un Ponte per”).