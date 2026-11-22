Cinque serate con cui Marco Masini torna a emozionare il pubblico nei grandi spazi dei palasport. Immancabile la tappa nella sua Firenze, mercoledì 4 novembre al Mandela Forum, nell’ambito del “Marco Masini – Live 2026”.

Una data non casuale: “Quel giorno ricorrerà il 60esimo anniversario dell’alluvione di Firenze – ha spiegato l’artista sui suoi canali social - mia madre faceva parte degli angeli del fango, cioè i ragazzi volontari che aiutarono le famiglie colpite. È per questo che ho deciso di fare il concerto di Firenze il 4, per rendere omaggio a tutti coloro che hanno aiutato e che hanno contribuito e per ricordare una data importante per la città”.I biglietti (posti numerati da 39 a 89 euro) sono disponibili su bitconcerti.it e ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel.

055.210804). Oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, il cantautore presenterà per la prima volta sul palcoscenico alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG). Uscito lo scorso marzo e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, l’album è disponibile in vinile, CD e digitale (https://marcomasini.lnk.to/perfettoimperfetto).

Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “Male Necessario” (Fedez, Marco Masini), brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, sia “Bella Stronza” (Fedez, Marco Masini, FT Kings), versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti. Le date del tour “Marco Masini – Live 2026” sono prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

Birindelli Auto è automotive partner del tour. Marco Masini. Nato a Firenze il 18 settembre 1964, eredita la passione per la musica dalla famiglia della madre, dimostrando già da piccolo un certo talento nel suonare e comporre a orecchio. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi e con questi comincia a lavorare ad alcune colonne sonore, esegue la voce guida di “Si può dare di più” (del trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi), è concertista dal vivo nella tournée di Umberto Tozzi e in quella di Raf.

Nel 1990, 36 anni fa, la svolta: Bigazzi decide di produrlo facendolo partecipare al Festival di Sanremo con "Disperato”, brano scritto dall’artista insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati che vince la 40ª edizione del Festival nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e al quale segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende più di 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar 1990.

In questi oltre 35 anni di carriera sono tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato con il suo pubblico, canzoni indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “L'uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tante altre.

Nel tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare’’ – che nel 2025 ha celebrato, oltre ai suoi 35 anni di carriera, i 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” e i 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine” – il cantautore e cantastorie ha portato sul palcoscenico i brani che sono diventati amatissimi classici della musica italiana e quelli estratti dall’album “10 Amori” (Momy Records, Concerto Music/ BMG, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini), pubblicato nell’ottobre 2024. Tra il 24 e il 28 febbraio partecipa insieme a Fedez alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con “MALE NECESSARIO” (Fedez, Marco Masini), brano che si aggiudica il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Il 6 marzo è uscito in digitale e in cd (e il 24 aprile disponibile in vinile) il nuovo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto Music / BMG, https://marcomasini.lnk.to/perfettoimperfetto), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e anticipato dal brano – disponibile in rotazione radiofonica – "E poi ti ho visto cadere".

A partire da fine giugno al via “Marco Masini – Live 2026”, tour prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, che vedrà il cantautore protagonista prima di una serie di concerti nelle arene outdoor di tutta Italia e infine di 5 date evento nei palasport (3 novembre, Unipol Forum di Milano - 4 novembre, Nelson Mandela Forum di Firenze - 7 novembre, Kioene Arena di Padova - 13 novembre, Palazzo dello Sport di Roma - 14 novembre, Pala Partenope di Napoli).Info concertoNelson Mandela Forum – piazza Berlinguer – FirenzeInfo tel.

055.667566 - www.bitconcerti.itBigliettiPrimo settore 89 euroSecondo settore 85 euroTerzo settore 69 euroQuarto settore 65 euroQuinto settore 49 euroVisione ridotta 39 euroPrevenditeBox Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804)Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)Persone con disabilitàÈ necessario acquistare un biglietto specifico con il quale si potrà accedere con un accompagnatore gratuito, se la percentuale di invalidità è di almeno il 75%.

I biglietti sono reperibili esclusivamente nei punti Box Office Toscana - www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).