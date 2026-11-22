Sono state ufficialmente identificate le due vittime con origini italiane che risultavano ancora disperse dopo la collisione tra convogli della scorsa settimana a Toledo, in Spagna.

Attraverso le impronte digitali e il test del Dna, le autorità spagnole sono risalite all'identità di Daniela Millán Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana la cui famiglia è originaria di Montecatini Terme e di Ana Martina Conte Grand, 32 anni, italo-argentina.Daniela Millán Parlanti era diretta a Siviglia per lavoro. Laureata in Tecnologia cardiopolmonare all'Università centrale del Venezuela e specializzata in ecografia, aveva lavorato in Argentina prima di trasferirsi a Madrid, dove si era dedicata al settore delle tecnologie mediche.