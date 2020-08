'Marcia di Barbiana' sabato 5 settembre: il programma

​Parteciperà anche la Metrocittà Firenze con il Gonfalone

Anche il Gonfalone della Città Metropolitana, con la presenza del consigliere delegato alla Promozione sociale, alla 'Marcia di Barbiana', promossa dall'Istituzione comunale Don Milani e Scuola di Barbiana insieme al comune di Vicchio e con il patrocinio dell'Unione montana dei comuni del Mugello, sabato 5 settembre. L'iniziativa che si sarebbe dovuta tenere a maggio, cancellata a causa del lockdown.



Riproporre la marcia alla fine dell'estate, seguendo le linee guida previste per Covid-19, è sembrato a tutti un bel segno di speranza e di ritorno alla normalità, in linea con lo spirito di Don Milani: "Ho imparato che il problema degli altri e` uguale al mio. Sortirne tutti insieme e` politica. Sortirne da soli e` avarizia".



Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio del Lago Viola, loc. Boccagnello 15 - Vicchio. La marcia si svolgerà lungo il "Sentiero della Costituzione", che dal luogo del raduno conduce a Barbiana.



'''Programma''':



9.30 Raduno presso il Lago Viola

9.45 Partenza della marcia sul "Sentiero della Costituzione"

11.00 Arrivo a Barbiana - Saluti delle Istituzioni

11.30 Marco Messeri legge Don Milani

11.45 Intervento del filosofo Marco Vannini

12.00 Coro multietnico CONfusion: spiritualità, liberazione ed educazione alla mondialità

12 30 Pensieri in libertà

12.45 Lettura evangelica del Parroco di Vicchio sulla tomba di Don Milani