Manifestazione studentesca: potrebbero esserci forti disagi alla circolazione

L'avviso da Palazzo Vecchio: si potrebbero registrare forti disagi

Domani mattina è in programma una manifestazione studentesca con partenza alle 9 dall’Istituto Scolastico Leonardo da Vinci.



Il corteo avrà il seguente percorso: piazza del Terzolle, via Ponte di Mezzo, via dei Marignolli, via Bonsignori, viale Redi, via di Novoli, Villa Demidoff, via di San Donato, via Baracca, piazza Puccini e conclusione con assemblea presso il piazzale delle Cascine.

"Attenzione, si potrebbero registrare forti disagi alla circolazione" avvisano la Polizia Municipale di Porta al Prato e Palazzo Vecchio.