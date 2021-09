Mandelaforum, l'hub vaccinale chiude il 31 ottobre

Firenze, 21 settembre - "Il più grande hub vaccinale della Toscana, il Mandelaforum di Firenze, chiuderà i battenti il 31 ottobre, due mesi prima rispetto alla disponibilità data dall'associazione che gestisce il palasport. Il motivo è presto spiegato: si devono contrarre le spese per il buco di bilancio da 430 milioni di euro che ha colpito la sanità toscana. Per cui stanno scattando i tagli che ora colpiscono anche i centro di vaccinazione, e questo è un segnale grave che viene dato in un periodo così particolare". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Chiediamo ai vertici della Regione e dell'Asl dove verrà individuato il nuovo hub, perché riteniamo impensabile che l'area fiorentina resti senza centro vaccinale - prosegue Stella -. Intanto ieri abbiamo fatto richiesta formale al Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, perché la Giunta regionale riferisca in aula sul buco di Bilancio delle Asl toscane. La sanità toscana è al collasso, con numeri da capogiro. Mancano 1200 tra infermieri e Oss, e circa 700 medici, 400 solo nei reparti dell'emergenza urgenza, cioè appunto 118 e pronto soccorso. Le ASL hanno sospeso le nuove assunzioni, anche quelle già previste e deliberate: è vero che questo provvedimento è stato preso a causa del buco di bilancio nella sanità regionale? I toscani hanno diritto di sapere cosa sta succedendo e come verrà sanata la situazione".