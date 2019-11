Maltempo, un week-end da codice giallo in Toscana: occhio a piene e temporali

L'ultima piena dell'Ema al Mulino Nuovo (ph A.Patruno)

L'allerta nella zona di Firenze avrà inizio alle 13 di sabato 23 novembre si concluderà alla mezzanotte di domenica 24 novembre. Per la pioggia torna il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore': Ema, Mugnone, Terzolle. Vento in aumento sulla costa e sul Monte Amiata

Allerta gialla domani sabato 23 novembre a Firenze per la pioggia con conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firernze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta avrà inizio alle 13 si concluderà alla mezzanotte di domenica 24 novembre.

Fenomeni previsti (fonte Cfr):

oggi, venerdì, possibili precipitazioni a carattere sparso o isolato; domani, sabato, peggioramento con rinforzo della ventilazione di Scirocco, mare agitati e, dal pomeriggio precipitazioni diffuse in estensione dalla costa al resto della regione.

PIOGGIA: Domani, sabato, nottetempo e in mattinata precipitazioni sparse sul nord ovest e in Arcipelago; dal pomeriggio peggioramento con precipitazioni diffuse inizialmente sulle zone costiere in estensione in serata al resto della regione; le precipitazioni risulteranno generalmente di debole o moderata intensità, ma potranno risultare localmente insistenti.

Si prevedono cumulati medi significativi sulle zone occidentali e su quelle interne centrali con massimi fino a elevati sulle zone occidentali, non elevati altrove; intensità oraria tra debole e moderata.

TEMPORALI: oggi, venerdì, e domani, sabato, possibilità di isolati temporali in Arcipelago e localmente lungo la costa. Occasionali colpi di vento e grandinate.

VENTO: domani sabato, dalle prime ore della giornata, rinforzo del vento di Scirocco con forti raffiche in Arcipelago, lungo la costa centrale e meridionale, sul monte Amiata e sui crinali delle colline retrostanti la costa centro meridionale.



Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it



Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeolog...

Già oggi sulla costa è codice giallo. Vedi