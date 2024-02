Maltempo: pioggia al posto dei coriandoli

Perturbazione atlantica con precipitazioni in avvicinamento alla Toscana nelle prossime ore. Le piogge interesseranno inizialmente, a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì, le zone nord-occidentali per poi estendersi al resto della regione dal pomeriggio e in particolare in serata. Una temporanea attenuazione è prevista nella notte e nelle prime ore del mattino di sabato, poi nuova intensificazione nel pomeriggio-sera, con piogge più insistenti e abbondanti sulle zone nord-occidentali, in particolare sui rilievi.

Per queste aree la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle 20 di venerdì e per tutta la giornata di sabato.

Il Quartiere 4, viste le previsioni meteo avverse per il fine settimana ha deciso di rimandare il Carnevale di Pace previsto per domenica 11 febbraio a domenica 18 febbraio. Il programma resta immutato: il Carnevale di Pace partirà alle 14:30 da Piazza dell’Isolotto dove avrà inizio il corteo delle sfilate tra musiche e danze fino al parco di Villa Vogel. Lì, dalle 15.45, assisteremo all’esibizione delle varie comunità nella pista di pattinaggio. Contemporaneamente, nel prato, giochi e laboratori per bambini.

Rinviato a domenica 18 febbraio anche il Carnevale medievale, promosso dal Comune di Calenzano e organizzato dall’Associazione turistica. Il programma inizierà alle ore 14 in piazza Vittorio Veneto: le nobili contee arriveranno per il saluto del sindaco. Dalla piazza il corteo, accompagnato dagli Alfieri e Musici della Valmarina, raggiungerà piazza San Niccolò a Calenzano Alto, dove saranno consegnati la Torre d’oro e il Torrino.

Alle 17 spettacolo di fuoco a cura degli Alfieri e Musici della Valmarina e alle 17,30 il tradizionale rogo del Re Carnevale, realizzato dall’Atletica Calenzano. Nel pomeriggio, nella grotta dell’Antro letture di novelle toscane con accompagnamento musicale; in piazza San Niccolò giochi medievali in legno per bambini a cura dell’associazione “Nobiltà e Contado” e nel giardino del Castello giochi a cura di Sale in Zucca. Nel borgo ci saranno punti ristoro a cura delle associazioni del territorio.

A Pistoia il comitato cittadino organizzatore del Carnevale Pistoiese, ha deciso di rimandare a domenica 18 febbraio la terza e ultima giornata di festa. I carri allegorici non saranno dunque in piazza della Resistenza l’11 febbraio, ma la domenica successiva. I biglietti già acquistati in prevendita potranno essere utilizzati domenica 18 febbraio. Nel caso in cui il Carnevale, causa maltempo, non potesse svolgersi neanche la prossima domenica, il costo del biglietto sarà rimborsato nel punto di prevendita in cui è stato comperato. La prevendita dei biglietti viene effettuata dal bar Nazionale in piazza Leonardo Da Vinci e nei bar Conad di viale Adua e via dello Stadio.