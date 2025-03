Maltempo: le operazioni di soccorso nell'Area fiorentina

Firenze, 14 marzo 2025 – A Sesto Fiorentino la popolazione è invitata a non sostare nei piani interrati e seminterrati delle abitazioni e nei piani terra. Si raccomanda di salire ai piani superiori e mettere in sicurezza i beni di prima necessità, gli animali e le automobili.

Il Coordinamento delle Misericordie Area Fiorentina è attivo sin dalle prime ore dell’emergenza maltempo che ha colpito la Toscana, con particolare attenzione alle aree di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e dell’Alto Mugello, tra cui Barberino del Mugello e Vicchio. Le squadre di volontari stanno operando in convenzione con i Comuni per prestare soccorso alle persone in difficoltà.

“Dall’inizio dell’emergenza – dichiara Edoardo Berionne, referente del Coordinamento delle Misericordie – i nostri volontari sono impegnati su più fronti, garantendo assistenza alla popolazione e supporto alla Protezione Civile. Al momento continuiamo a monitorare gli sviluppi con la massima attenzione.”

Le Misericordie stanno intervenendo nelle zone più colpite, in particolare nei punti dove si sono verificati allagamenti. Il Coordinamento invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari, in attesa di ulteriori aggiornamenti sull’evolversi della situazione.

Le persone residenti ai piani inferiori di edifici in prossimità di corsi d’acqua e prive di sistemazioni alternative per la giornata di oggi ed eventualmente per la notte possono rivolgersi al servizio comunale di Protezione Civile al numero 055 4494317. Per le situazioni di emergenza grave e pericolo immediato rivolgersi sempre al numero 112.

A Empoli il sindaco Alessio Mantellassi disporrà la chiusura dei ponti sull'Arno, assieme ai sindaci dei comuni rivieraschi interessati, a partire dalle 18 di venerdì 14 marzo. Sempre per Empoli, è stata disposta la chiusura delle attività commerciali e pubblici esercizi, esercizi di vicinato esercizi di medie e grandi strutture, attività artigianali di tipo alimentare compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale a partire dalle 15 di venerdì 14 fino alle 6 di sabato 15 marzo 2025, e comunque fino al termine della criticità. Si ordina anche il divieto di svolgimento di tutte le iniziative culturali, di tutte le attività sportive e ludiche (n.105 del 14/03/2025) per oggi venerdì 14 marzo e sabato 15 marzo. Rimandata la Cena per il Teatro in programma al Palazzo delle Esposizioni di sabato 15 marzo.

Sono già state emanate ordinanze per la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata di domani, sabato 15 marzo 2025 (n.102 del 14/03/2025) e si rendono necessarie le chiusure della biblioteca comunale Renato Fucini, dei musei cittadini, di tutte le strutture cimiteriali, degli impianti sportivi, parchi e giardini fino al termine delle criticità (ordinanza n.103 del 14/03/2025).È stato annullato anche l'appuntamento con Il Mercatale di Empoli, che era previsto in via Bisarnella.