Maltempo: Giani chiede stato di mobilitazione nazionale

“Ho firmato ed inviato al Ministro ed al Dipartimento nazionale di Protezione civile una richiesta di mobilitazione del servizio nazionale valida per tutto il territorio regionale toscano, per fronteggiare insieme le emergenze dovute all’eccezionale ondata di maltempo che stiamo registrando in queste ore”. A dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che sta seguendo l’evolversi degli eventi causati dal maltempo di oggi.

"L'intensità e l'estensione degli eventi previsti potrebbero determinare gravi criticità idrauliche e idrogeologiche- spiega il presidente della Regione - tutto il sistema regionale di protezione civile della Toscana, vigili del fuoco, forze di polizia, soccorso ed emergenza sanitaria è in stato di massima allerta con interventi in corso. Considerando la portata dell’evento in corso ritengo importante che il sistema nazionale di Protezione civile si attivi a supporto del nostro sistema regionale, coordinandosi con la nostra Unità di crisi, con gli enti locali e le autorità del territorio, per ottimizzare gli interventi ed il supporto alla popolazione”.

"Massima vicinanza a tutte le persone e ai territori della Toscana che stanno vivendo momenti di grande difficoltà a causa dell'eccezionale perturbazione che ha colpito la nostra regione. La sala operativa regionale ha emesso l'allerta rossa per rischio idraulico del reticolo principale - interessate particolarmente le province di Firenze, Prato, Pisa, Pistoia - che terminerà alle 14 di domani, sabato 15 marzo, mentre l'allerta arancione per la pioggia terminerà alle 24 di oggi: invitiamo tutte le cittadine ed i cittadini delle aree interessate a seguire le indicazioni fornite dalle istituzioni.

Alle comunità e ai sindaci di tutti i comuni coinvolti e di quelli dove si registrano i maggiori disagi va tutto il nostro sostegno. Ringraziamo profondamente le forze di pronto intervento e soccorso, le forze dell'ordine e la rete di volontariato impegnate in queste ore ad aiutare tutte le popolazioni e le aree colpite" così in una nota il Pd Toscana.

Il Comune Sesto Fiorentino invita la cittadinanza a non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti ed evacuare tassativamente i piani terreni delle abitazioni e pertinenze in prossimità di canali e corsi d’acqua. Sono in corso gravi allagamenti in alcune zone della città. È ordinata la sospensione di tutte le attività non "In corso di risoluzione grazie all’intervento della Protezione civile le situazioni più critiche in via Pian di Grassina e Bubè, dove si sono registrati i principali allagamenti.

Situazione in corso di risoluzione anche a Ponte a Ema, dove il torrente Ema non è esondato ma si sono registrati allagamenti provocati dall’esondazione del reticolo minore (torrente Rimezzano). Abbiamo deciso di prorogare l’ordinanza di chiusura di nidi, scuole di ogni ordine e grado, parchi, giardini, cimiteri, impianti sportivi fino alla fine dell’allerta rossa. Sono annullate inoltre tutte le manifestazioni sportive e il mercato settimanale che si sarebbe dovuto svolgere domani a Ponte a Ema.

Si aggiunge la chiusura, su invito della Prefettura valido per tutta la provincia, di teatri, musei e luoghi di pubblico spettacolo. Resteranno pertanto chiusi fino alla fine dell’allerta rossa la Biblioteca comunale di via di Belmonte, l’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote di via del Carota. Chiuso stasera anche il locale Pavo Real di Antella. Per quanto riguarda la viabilità, segnalo i seguenti provvedimenti:

Via di Campigliano , in corrispondenza dell’intersezione con Via di Fattucchia fino all’intersezione con Via Dante Alighieri, sarà chiusa fino a fine ripristino del manto stradale necessario causa maltempo;

, in corrispondenza dell’intersezione con fino all’intersezione con Via Dante Alighieri, sarà chiusa fino a fine ripristino del manto stradale necessario causa maltempo; Via della Pietrosa, dalla Via di Ritortoli, sarà chiusa fino a fine intervento di ripristino stradale;

Via Mulino di Vernalese fino al Torrente Rimaggio sarà chiusa fino a fine intervento di ripristino sicurezza stradale".

Così il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti sui canali istituzionali del Comune in merito agli aggiornamenti della situazione legata al maltempo.

Il provvedimento dell’amministrazione interessa la giornata di oggi, venerdì 14 marzo. La Biblioteca è interdetta al pubblico e gli eventi in programma nel pomeriggio sono annullati. Annullate anche con ordinanza del sindaco Francesco Pignotti tutte le manifestazioni sportive in programma per la giornata odierna e chiusi tutti gli impianti sportivi, comunali e privati.

A causa delle persistenti criticità meteorologiche, il Comune di Impruneta ha attivato questa mattina il Centro Operativo Comunale per ottimizzare i flussi informativi del Sistema di Protezione Civile e garantire l'adempimento dei compiti istituzionali in caso di eventuali rischi legati agli eventi atmosferici.

Le principali criticità segnalate riguardano la frazione di Falciani, dove una frana, causata da un problema a monte, ha richiesto un intervento per la rimozione dei detriti dalla strada. La situazione del versante resta instabile: pozzetti e griglie sono stati ripristinati, ma il punto più critico è ancora oggetto di intervento da parte dei tecnici. Presente anche la Pubblica Assistenza di Tavarnuzze, che ha messo a disposizione una pompa idraulica.

In via Colleramole la situazione è stata ripristinata, sebbene si registrino ancora allagamenti in alcune fabbriche della zona. Via Quintole per Le Rose è stata ripulita dal Centro Operativo. In via Riboia è stata rimossa un'auto sommersa dalle acque; fortunatamente, la proprietaria non ha riportato danni.

Nella zona di Cascine del Riccio alcune aziende sono state interessate da allagamenti. A San Gersolè il problema dei detriti è stato risolto grazie all'attivazione di una convenzione con una società locale, che interverrà per completare la rimozione nelle prossime ore.

La situazione, purtroppo, rimane in evoluzione in base alle condizioni meteo. È stato necessario un intervento urgente in località Olmi Grossi per la caduta di un muro in pietra. Al momento, non si segnalano criticità gravi sul territorio comunale di Impruneta.

Tra le misure precauzionali adottate, per tutelare la salute e la sicurezza pubblica, è stata disposta la chiusura di parchi pubblici, cimiteri comunali, impianti sportivi e della Biblioteca Comunale di Impruneta fino alle ore 24:00 di sabato 15 marzo 2025. È stato inoltre sospeso il mercato in Piazza Buondelmonti previsto per domani, 15 marzo. Annullati anche tutti gli eventi patrocinati dal Comune di Impruenta in programma per stasera 14 Marzo e per domani 15 marzo.

L’amministrazione comunale ha organizzato il C.O.C., operativo 24 ore su 24 su turni, per garantire continuità assistenziale alla cittadinanza.

"Abbiamo attivato tutte le misure necessarie per fronteggiare le criticità legate alle condizioni meteo e per garantire l'incolumità dei cittadini. Continueremo a monitorare la situazione e a collaborare con i tecnici per risolvere rapidamente ogni emergenza." – dichiara il sindaco Riccardo Lazzerini.

La Misericordia di Impruneta ha attivato un numero diretto per la segnalazione delle emergenze: 333 4353995.

EMPOLI

A seguito del peggioramento delle condizioni metereologiche in corso - è stata emessa l’allerta codice rosso in tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa per rischio idraulico reticolo principale da oggi, 14 marzo 2025 fino al pomeriggio di domani, sabato 15 marzo 2025 – è stata prorogata l’ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata di domani, sabato 15 marzo 2025 (n.102 del 14/03/2025) e si rende necessaria la chiusura immediata della biblioteca comunale Renato Fucini, dei musei cittadini, di tutte le strutture cimiteriali, degli impianti sportivi, parchi e giardini fino al termine delle criticità (ordinanza 103 del 14/03/2025).

Chiusa via della Motta, riaperta via Sottopoggio per San Donato, riaperta via del Donatore - via Senese Romana a Fontanella e proroga dell’ordinanza per chiusura di un tratto di via Salaiola a Monterappoli tra il civico 351 e il civico 357 (n.104 del 14 marzo 2025).

È vietata qualunque attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici del territorio comunale di Empoli, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili; i gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini/parchi pubblici devono garantire le condizioni di sicurezza delle aree verdi di loro pertinenza;