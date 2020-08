Maltempo in arrivo a Firenze

Dal pomeriggio di sabato 29 agosto codice arancione per temporali sul nord ovest della Toscana. Annullato l'incontro al Caffè de La Versiliana con Matteo Renzi e la programmazione di stasera di Effetto Venezia

Codice arancione per temporali e rischio idrogeologico dalle 18 di oggi, sabato 29 agosto, alle 13 di domani, domenica 30 agosto, sul nord ovest della Toscana. Codice giallo su tutto il resto della Toscana. Li ha emessi la sala operativa unificata della Regione in seguito alla perturbazione in transito.

Oggi, sabato, sono attese precipitazioni sparse sul nord-ovest, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno più probabili e frequenti sulla provincia di Massa-Carrara, sulle Apuane e sull'Appennino Tosco-Emiliano e risulteranno più diffuse a partire dal tardo pomeriggio-sera. Domani, domenica, transito della perturbazione su tutta la regione con temporali anche di forte intensità associati ad abbondanti piogge, colpi di vento e grandinate. Vento forte di Scirocco per la giornata di oggi, sabato, in particolare lungo la costa e sui crinali appenninici, sull'Arcipelago e sulle zone collinari centro-meridionali. Domani, domenica, vento di Libeccio forte sulla costa centrale e sui crinali.

A Livorno la programmazione di “Effetto venezia e dintorni” di stasera, sabato 29 agosto, è annullata. La Protezione civile del Comune è già pronta con le squadre di tecnici per monitorare il territorio (strade e situazione dei fiumi in particolare).

La Fondazione Versiliana comunica che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per questa sera ( 29 agosto 2020) , l'incontro al Caffè de La Versiliana in programma alle 21.30 con Matteo Renzi intervistato da Massimiliano Lenzi è stato annullato. La Fondazione Versiliana è già a lavoro per verificare la possibilità di riprogrammare l'appuntamento in un'altra data.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e temporali forti nel cosiddetto ‘reticolo minore’, che comprende i corsi d'acqua secondari Ema, Mugnone e Terzolle. Dal pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, previsto l'arrivo di una perturbazione con temporali sparsi anche di forte intensità associati a colpi di vento e grandine.

Miglioramento dal pomeriggio di domenica 30 agosto. In occasione dei fenomeni più intensi si invita alla massima prudenza durante lo svolgimento dell'attività all'aperto e nella guida di automezzi. Saranno possibili locali allagamenti, caduta di alberature e laterizi, trasporto e deposito sulla sede stradale di fango e detriti.