Maltempo: il quadro aggiornato di strade e autostrade

Firenze, 3 novembre 2023– L’emergenza maltempo che sta interessando diverse parti d’Italia, tra cui la Toscana, ha causato nella giornata di ieri il dirottamento e/o cancellazione di 15 voli presso l’aeroporto di Firenze e 4 presso l’aeroporto di Pisa.

Nel corso della notte appena trascorsa, per consentire l’accoglienza a circa 50 passeggeri impossibilitati a raggiungere le proprie destinazioni, è stato tenuto aperto l’aeroporto di Firenze e alcuni servizi essenziali, tra cui un bar.

Su richiesta della protezione civile della Regione, due elicotteri e due ambulanze hanno fatto base presso l’aeroporto di Firenze per portare un soccorso medico in luoghi colpiti dal maltempo e non raggiungibili in altro modo.

L’operatività odierna degli aeroporti è regolare e non si registrano danni a infrastrutture.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese e rientrare sulla A1 a Barberino di Mugello.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 20:00 di questa sera venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Prato est, in uscita per chi proviene da Firenze.In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Prato ovest.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 novembre: in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa; In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Pistoia; -in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa: Chiesina Uzzanese ;

; dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 novembre: in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, dalle 22:00 alle 24:00 di lunedì 6 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino, in entrata verso Pisa. In alternativa, si consiglia di entrare a Firenze Peretola.

La strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è chiusa a Borgo a Mozzano (km 44,200), in provincia di Lucca, a causa di un movimento franoso in fase di scivolamento sul versante che incombe sulla strada. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. La strada statale 62 “della Cisa” è chiusa nel comune di Pontremoli (MS) in prossimità del valico (km 52), a causa di un movimento franoso che ha coinvolto e danneggiato strutturalmente il corpo stradale. Sul posto non è presente una viabilità alternativa.

Sulla strada statale 1 “Aurelia” è temporaneamente chiuso un tratto della carreggiata sud a Viareggio, a causa della caduta di alberi. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria a Bicchio e rientro a Marina di Torre del Lago. Sul posto sono in corso gli interventi di rimozione e pulizia del piano viabile.

Sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” è chiuso un tratto a Empoli (km 46,500) a causa dell’allagamento di un sottopasso. Il traffico è deviato sulla viabilità comunale con indicazioni sul posto. In corso gli interventi di ripristino.