Maltempo: esteso a domani il codice arancione per la pioggia a Firenze

Prosegue l’allerta meteo fino a domenica 23 marzo. In particolare il codice arancione è prorogato fino alle 14 di domenica per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore prevalentemente a causa degli effetti al suolo degli eventi franosi che destano attenzione anche in conseguenza del maltempo dello scorso fine settimana.

Nel dettaglio l’arancione prosegue nella parte settentrionale della regione, in particolare lungo il corso dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve. Rimane anche il codice giallo con interessamento del reticolo idraulico principale nell’area pratese e pistoieseLa sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso l’avviso con queste indicazioni tenendo conto delle criticità ancora presenti sul territorio colpito dall’evento meteorologico della settimana scorsa.

Esteso a domani il codice arancione per la pioggia anche a Firenze. L'allerta riguarda il rischio idrogeologico/idraulico sul 'reticolo minore' (che riguarda i corsi d'acqua secondari ed in particolare Ema, Mugnone e Terzolle). E' la novità contenuta nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità pubblicato dal Centro funzionale regionale per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Questa allerta terminerà alle 14 di domenica 23 marzo. Il codice giallo per possibili temporali forti, anche questo in corso, terminerà invece come previsto alle 24 di oggi. Gli avvisi sono stati emessi in considerazione delle criticità ancora presenti sul territorio colpito dall’evento meteorologico della settimana scorsa: in varie zone il 'reticolo' è compromesso, ci sono argini lesionati e sono possibili nuove frane e smottamenti.

Dalla sala operativa di via dell’Olmatello il Centro operativo comunale continuerà ad occuparsi del monitoraggio costante della situazione meteo. Il Coc avrà anche il compito di coordinare, qualora ce ne fosse bisogno, l'intervento delle squadre composte dai tecnici delle protezione civile e dai volontari.

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti ha firmato una nuova ordinanza per chiudere parchi, giardini, cimiteri e per annullare il mercato settimanale di Ponte a Ema. "A distanza di pochi giorni, è stata diramata per domani un'altra allerta arancione. Dopo quanto successo solo la scorsa settimana, abbiamo deciso, come altri Comuni dell'area fiorentina, di prendere alcune misure precauzionali. Da domattina alle ore 7.00 e fino alla fine dell'evento meteo - ha spiegato il sindaco sui canali del Comune -, saranno chiusi parchi e giardini pubblici. Resteranno chiusi anche i cimiteri, comunali e non. E sarà annullato il mercato settimanale che avrebbe dovuto svolgersi a Ponte a Ema. Restano per il momento aperti, in attesa di capire come si evolve la situazione, gli impianti sportivi presenti sul territorio e la scuola superiore Gobetti-Volta".

Sono state adottate ulteriori ordinanze dai Sindaci di:

Fiesole: ordinanza di chiusura di parchi, giardini e cimiteri;

Calenzano: ordinanza di chiusura scuola, di parchi, impianti sportivi;

Lastra a Signa: ordinanza di chiusura di parchi, giardini, manifestazioni all'aperto, mercati e cimiteri;

Bagno a Ripoli: ordinanza di chiusura di parchi, giardini, mercati e cimiteri;

Borgo San Lorenzo: ordinanza di chiusura di scuole, parchi, giardini e cimiteri e area mercato.

Con riguardo alla viabilità, continua ad essere regolare su autostrade e strade di grande comunicazione, mentre permangono le chiusure e le limitazioni della SS65, ad eccezione dei mezzi di soccorso, della Ss 67, della Sp 130, eccetto che per i mezzi di soccorso.

Ieri Carabinieri, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 sono intervenuti nel comune di Vinci per soccorrere una donna che era rimasta coinvolta, mentre percorreva a piedi la strada sterrata per fare rientro alla propria abitazione, da una frana che le impediva di muoversi, bloccandole le gambe. La signora, ricoverata a seguito dell'intervento di soccorso, è stata trasportata presso l'ospedale di Empoli e da notizie assunte in mattinata è in buone condizioni, anche se permarrà ancora per qualche ora in osservazione.

Le undici amministrazioni dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa hanno deciso di riaprire dalla giornata di domani i cimiteri e gli impianti sportivi. In caso di criticità puntuali, la chiusura sarà mantenuta a discrezione della singola amministrazione comunale. Rimangono valide le raccomandazioni a evitare spostamenti inutili, di usare prudenza, oltre a rimanere aggiornati sulle condizioni meteo. La popolazione è inoltre invitata a tenersi aggiornata sui canali ufficiali degli enti comunali e della Protezione Civile. Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione al n. 3356685863