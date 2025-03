Maltempo, allerta arancione ma scuole e mercati restano aperti

“Un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico è stata diramata anche per il territorio di Scandicci per l’interna giornata di domani sabato 22 marzo. La macchina dell’amministrazione si è già messa in moto, siamo pronti a monitorare l’evolversi della situazione attraverso il nostro Centro operativo comunale e faremo tutto il necessario per garantire la sicurezza dei cittadini".

Così la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, che prosegue: "Gli esperti ci spiegano che al momento le piogge annunciate sono sensibilmente inferiori a quelle che sono cadute la settimana scorsa e che il colore dell’allerta è stato determinato soprattutto dal problema delle tenuta dei suoli, che in alcuni territori sono già provati dalle piogge dello scorso weekend. In questo scenario abbiamo deciso di non prevedere la chiusura delle attività come scuole e mercati.

Nel contempo però è stato deciso di tutelare coloro che abitano nelle aree più a rischio (le zone di via Triozzi, di via di Castelpulci, quella di via delle Fonti, quella di via delle Corbinaie e quella di via di Triozzi Basso e di via di Rinaldi), dove abbiamo stabilito di effettuare dei volantinaggi per informare dell’allerta e di consegnare alle famiglie dei sacchi di sabbia per arginare eventuali allagamenti. Nella giornata di domani queste zone saranno monitorate in tempo reale anche attraverso il presidio di pattuglie della polizia locale. La situazione resta in evoluzione, pertanto invitiamo i cittadini a tenersi informati attraverso i canali del Comune (sito web e social) e a scaricare l’app Cittadino informato di Anci Toscana. Per emergenze dalle 7 di domani 22 marzo è attivo il numero 0557591349”. conclude la sindaca di Scandicci.

Approfondimenti Pioggia e temporali forti sabato 22 marzo

A Signa con l'ordinanza n. 63/2025 sono state disposte le seguenti chiusure: parchi e giardini pubblici per l’intera giornata del 22 marzo, cimiteri per l’intera giornata del 22 marzo, impianti sportivi e palestre per l’intera giornata del 22 marzo, Uffici Comunali e Biblioteca Comunale, Museo Civico della Paglia per la giornata del 22 marzo. Disposta inoltre la sospensione delle attività connesse a manifestazioni pubbliche, eventi e feste organizzate sul territorio per la giornata del 22 marzo.

A Empoli è stato attivato il Centro Operativo Comunale.