Maltempo, due dispersi in Toscana: sono nonna e nipotino

Ci sono al momento due dispersi e tutta la notte è proseguito il lavoro del sistema di Protezione Civile della Toscana con i volontari e tecnici, personale degli enti locali, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia. Lo comunica la Regione Toscana dopo il maltempo che si è abbattuto tra Castagneto Carducci, San Vincenzo, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina. In questa zona della Toscana in poche ore sono caduti fino a 226mm di pioggia in 6 ore. Da quando sono presenti i rilevamenti meteo, mai si era abbattuta nella zona una perturbazione così intensa.

I dispersi sono una nonna e il nipotino di appena 5 mesi travolti dall'acqua di un torrente, lo Sterza, a Montecatini Val di Cecina.