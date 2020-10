Maltempo: dal pomeriggio di domani nuova l’allerta gialla per i temporali

Piogge anche di forte intensità, soprattutto nella serata di domenica. Interessati i corsi d’acqua come Ema, Mugnone e Tezolle

Continuano a manifestarsi sulla Toscana gli effetti del profondo vortice depressionario centrato sulla Francia, con afflusso di aria instabile e una nuova perturbazione attesa per la sera di domani, domenica 4 ottobre. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo, per piogge e temporali, con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, che interesserà inizialmente, dalle ore 20 di stasera fino alle ore 08 di domani, la Lunigiana e la Versilia. Questi stessi fenomeni si estenderanno nella giornata di domani, domenica 4, al resto della regione – ad esclusione delle aree Valdichiana, Fiora, medio Ombrone grossetano, costa grossetana e Valtiberina- con un codice giallo dalle ore 18 fino alle ore 24. I venti saranno oggi di libeccio, con locali forti raffiche sui crinali appenninici. Domani sono previsti da sud con forti raffiche su crinali appenninici, zone collinari e costa. Mare molto mosso già da oggi a nord dell’Elba, con tendenza ad aumentare il moto ondoso nella serata di domani.

Il Centro funzionale regionale ha emesso una nuova allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che riguarda i corsi d’acqua come Ema, Mugnone e Terzolle. L’allerta scatterà alle 18 di domani e sarà in vigore fino alla mezzanotte. In occasione degli eventi più intensi potrebbero verificarsi situazioni potenzialmente pericolose, in particolare per l'attività all'aperto. Si raccomanda prudenza anche alla guida.

Previsioni fino alle 24 di domani

Un profondo vortice depressionario centrato sulla Francia pilota un sistema frontale che sta interessando l'Italia e la Toscana. Al suo seguito aria instabile e nuova perturbazione in arrivo la sera di domani, domenica.

PIOGGIA: oggi, sabato, locali piovaschi nel pomeriggio sul centro-nord della regione. In serata rovesci e temporali sparsi sulle zone nord-occidentali, isolati altrove. Sul nord-ovest cumulati medi fino a 30 mm, massimi fino a 50-70 mm; intensità fino a 20-40 mm/h. Altrove medi non significativi, massimi fino a 20 mm.

Domani, domenica, piogge sparse nella prima parte della giornata, più insistenti sui rilievi settentrionali. In serata rovesci e temporali in estensione dalle zone nord-occidentali al resto della regione. Sulle zone settentrionali cumulati medi nelle 24 ore fin a 20-40 mm, massimi fino a 70-90 mm, soprattutto sui rilievi. Sulle altre zone medi tra 10 e 20 mm, massimi fino a 40-50 mm. Intensità fino a 30-40 mm/h nei temporali serali.

TEMPORALI: nella sera di oggi, sabato, possibilità di locali temporali, anche forti, sulle zone nord-occidentali. Domani, domenica, temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione dalle zone occidentali al resto della regione. Possibili forti raffiche di vento e grandinate.

VENTO: oggi, sabato, venti di Libeccio con raffiche fino a 60-80 km/h sui crinali appenninici e sulle zone sottovento. Domani, domenica, venti da sud con raffiche fino a 70-90 km/h sui crinali appenninici, 50-70 km/h sulle zone collinari e sulla costa.