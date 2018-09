​Maltempo, abbattuto albero pericoloso al Gignoro

Un albero di proprietà del Comune, posto all'interno di una rotatoria in via del Gignoro, è stato abbattuto questo pomeriggio perché risultato pericoloso

L'albero, un olmo di 10 metri con un fusto di 30 centimetri di diametro, ha cominciato ad agitare la fronda in modo eccessivo a causa del forte vento e in seguito a un sopralluogo di tecnici del verde, polizia municipale e vigili del fuoco ne è stato deciso l'abbattimento. Dai controlli, infatti, è emerso che i rami più bassi davano segni di indebolimento senza possibilità di essere risanati. La strada è stata chiusa per il tempo necessario all'intervento di taglio e rimozione di tronco e rami.