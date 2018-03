Mal di denti: informazioni e consigli della Usl Toscana Centro

Odontoiatri (tra dipendenti e convenzionati), infermieri, odontotecnici, igienisti, operatori socio sanitari garantiscono visite, cure e interventi anche a domicilio e in RSA

Come si accede al servizio di odontostomatologia? Che prestazioni vengono erogate? Ci sono dottori che svolgono la libera professione? A queste domande, ed altre ancora, da alcuni giorni rispondono tutti gli operatori addetti ai front office dell’Azienda USL Toscana centro: centralinisti, addetti agli sportelli Cup e agli “help desk”: tutti sono stati formati ed abilitati a dare le risposte, sulla base di un elenco di FAQ, ai cittadini che chiamano, realizzando, di fatto, un “Punto di Ascolto” sull’odontoiatria.

Le informazioni, a carattere generico, sono garantite da tutti i territori: Empoli, Firenze, Pistoia e Prato. Chiamando gli operatori si può venire a sapere, per esempio, che al servizio si accede tramite prenotazione Cup e senza richiesta medica e ottenere indicazioni su come attivare l’assistenza a domicilio per chi non è autosufficiente.

Se invece il problema è specifico, è attivo anche il “Punto di Ascolto di II° livello”, basta chiamare il numero 055/6937432, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 11. Anche questo numero è disponibile per tutti i cittadini che risiedono nei territori dell’Azienda USL Tc.

Al “Punto di Ascolto di II° livello” risponde il personale sanitario e prenderà nota della problematica (un mal di denti, la rottura di un ponte, lo scorrimento della lista d’attesa, ecc…), e si farà poi lasciare il numero telefonico del paziente che verrà richiamato. Nei casi urgenti al paziente sarà fornito l’appuntamento per effettuare la prestazione nell’ambulatorio più vicino al suo domicilio.

E’ stata attivata anche una mail dedicata: puntodiascolto.odontoiatria@uslcentro.toscana.it alla quale rispondono direttamente gli odontoiatri.

Marco Massagli, direttore della struttura aziendale di odontoiatria spiega che i due “Punti di Ascolto” servono ad informare, orientare ed aiutare i cittadini sull’odontoiatria aziendale la cui attività è capillarmente diffusa con ben 19 ambulatori (3 a Empoli, 10 a Firenze, 4 a Pistoia e 2 a Prato) gestiti dagli odontoiatri (tra dipendenti e convenzionati), infermieri, odontotecnici, igienisti, operatori socio sanitari i quali garantiscono visite, cure e interventi anche a domicilio e in RSA per i pazienti non autosufficienti e quindi ai cittadini con fragilità sanitaria oltre che sociale; per quest’ultimi le prestazioni sono a totale carico del servizio sanitario.