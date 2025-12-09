'Maggioranza sinistra arrogante, vuole subito il voto sul bilancio'

Firenze, 9 dicembre - "È gravissimo che la maggioranza di sinistra che governa la regione Toscana abbia deciso oggi, in conferenza programmazione lavori, di consegnare il bilancio a tutti i gruppi consiliari decidendo, contro il parere delle opposizioni, di portare in aula già martedì 16 dicembre il documento per sottoporlo al voto dell'assemblea. Lo ripetiamo, è un atteggiamento molto grave, autoritario e scorretto, perché non consente alle opposizioni di analizzare approfonditamente tutti i capitoli di spesa e di entrata previsti e di presentare emendamenti e ordini del giorno". Lo dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Stella e Jacopo Ferri.

"Si tratta di un bilancio da 12 miliardi di euro - sottolineano - ed è inconcepibile che le opposizioni non vengano messe in condizione di lavorare e svolgere il loro ruolo. Prima di tutto vengono la Toscana e i suoi cittadini, e noi siamo convinti che occorrono i tempi giusti per poter analizzare e studiare bene questo documento. Siamo disposti a lavorare anche durante il periodo natalizio e invitiamo la maggioranza a riconsiderare la sua decisione arrogante e unilaterale"."Ci stupisce poi l'atteggiamento del MoVimento 5 Stelle che quando era all'opposizione - ricordano Stella e Ferri - protestava ogni qualvolta venivano lese prerogative della minoranza. Ora che si trova al governo della Regione, evidentemente ai grillini va bene che i diritti delle opposizioni vengano calpestati".