ph Matteo Bosonetto

Ferma venerdì 30 ottobre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il Club Tour 2026 di Willie Peyote, una serie di date che lo vedrà protagonista nei principali club italiani per tutto l’autunno.

I biglietti (posto unico 36,80 euro) sono disponibili sul sito ufficiale del teatro teatrocartierecarrara.it, su lndf.it e ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation 6, è l’occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo album “Anatomia di uno schianto prolungato” e l’ultimo singolo “Non c’è di che” (“C’è un po’ di nostalgia da fine estate, mista alla serenità che ti prende quando finisce qualcosa ma sai che è giusto vada così.

E anche se sembra giuro che non è una risposta a ‘Grazie ma no grazie’”), insieme alle canzoni che hanno segnato il percorso del rapper e cantautore torinese come “Grazie ma no grazie” e "Mai dire mai (la locura)".Ad accompagnare Willie sul palco sarà la sua band formata da Daniel Bestonzo alle tastiere, Dario Panza alla batteria, Luca Romeo al basso, Damir Nefat alla chitarra, Enrico Allavena al trombone e Pugni ai cori e chitarra acustica. Radio Capital è radio partner del tour.Willie Peyote ha pubblicato il suo ultimo album di inediti "Anatomia di uno schianto prolungato” lo scorso maggio: “Il disco ha una ispirazione cinematografica - ha raccontato Willie - è anche un po' un ossimoro perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni in cui tutto sembra andare verso la fine senza mai arrivarci davvero, si parla di fine delle ideologie, tramonto della civiltà occidentale, crollo del sistema capitalistico, morte del pianeta e talvolta addirittura estinzione della razza umana ma poi, pur di fronte ad un costante evidente peggioramento, tutto rimane ancora in piedi.

La parola anatomia invece, oltre a richiamare a titoli cinematografici, vuole anche indicare la metafora della lenta e inesorabile “caduta” del corpo umano nel processo di invecchiamento che si manifesta dal superamento dei 40 anni in poi, affiancando al discorso generale quello particolare e personale dell’autore”.L’album contiene “Burrasca”, brano arrivato ad un anno dall’ultima partecipazione del rapper e cantautore torinese al Festival di Sanremo con “Grazie ma no grazie”, canzone che rappresenta un ulteriore step di maturità e consapevolezza artistica per Peyote.

L’artista, infatti, per questo brano mette da parte la sua vena più cinica e di analisi critica della realtà che ci circonda per dare vita ad una lieve ballata voce e chitarra, come un messaggio in una bottiglia affidato al mare: “abbiamo bisogno di avere qualcuno accanto a cui aggrapparsi quando il mare è in burrasca, quando il mondo intorno fa paura”.

Nel disco ha trovato spazio anche “In cerca di uno schianto”, brano inedito inserito nei titoli di coda del documentario “Willie Peyote – Elegia sabauda” scritto e diretto da Enrico Bisi che è appena stato presentato nei cinema italiani (“Questo brano chiude il documentario “Elegia sabauda” e apre il disco fungendo da collegamento tra il capitolo precedente appena concluso e l’inizio del successivo. C’è una citazione di “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica nel ritornello come tributo ai 30 anni della band, amici ma soprattutto mentori da sempre per me”).

La terza traccia del disco, “Sapore di Marsiglia” è un brano ritmato basato su un riff di basso funk e interventi di ottoni ma con un ritornello che apre con sonorità vagamente disco. “Cielo grigio e caschi blu” per fotografare la militarizzazione del quartiere Vanchiglia a Torino.

La successiva “Mi arrendo” con Brunori Sas arriva come un flusso di coscienza sulle note malinconiche di un pianoforte. Quando la sensazione è quella di essere ormai a un passo dalla resa, la voce e la penna di Brunori Sas invitano a reagire anche se “con i tempi che stanno correndo forse ci conviene nasconderci bene”.

“Un grande onore - ha raccontato Willie - condividere questo brano con il cantautore che forse meglio di tutti rappresenta l’incontro tra la musica indie e la grande tradizione italiana, un vero e proprio punto di riferimento per me nel panorama italiano”.

Anche “Che caldo fa a Testaccio” ha un ospite, Noemi e Willie ha raccontato: “forse il più chiaro riferimento agli anni 90 e al rap di quel periodo di tutto il disco, scritta nel caldo torrido di luglio a Testaccio. Nessuno meglio di Noemi avrebbe potuto dare questi colori caldi e soul al brano.L’album, che divide meglio che in passato il lato più emotivo di Willie e quello più battagliero trova, in “Luigi” un altro episodio di critica dopo quello di “Sapore di Marsiglia”: “Luigi è una provocazione prendendo spunto dalla figura di Luigi Mangione che è diventata contemporaneamente un meme ma anche un simbolo di lotta al turbocapitalismo.

Un brano rap come nei primi dischi sul fatto che “la guerra di classe c’è stata e l’hanno vinta i ricchi” per citare Barbero.Le ultime tracce si muovono tra “Come se” (un sound neosoul sul quale la band che accompagna Willie riesce a dare il meglio di sé, per mantenere la sensazione più live possibile come nei concerti) e “Kill Tony” (cassa dritta e barre, più uno skit che un brano vero e proprio. Acidità UK nelle chitarre e nei synth) e l’ultima delle collaborazioni del disco, quella con Jekesa con cui Willie in passato aveva già collaborato, in “AIRB&B” dove il rap italiano arriva in purezza strizzando l’occhio agli anni 90.Il disco si chiude con “Preferisco non sapere”, la traccia su cui scorrono i titoli di coda sull’immagine del cratere della copertina del disco.L’album è figlio anche del lavoro di Peyote sul documentario “Willie Peyote – Elegia sabauda” (disponibile su MUBI) un ritratto caleidoscopico dell’artista attraverso la sua quotidianità fatta di musica, di amicizie, incontri, pensieri e prese di posizione scomode nella sua amata Torino.

Un film intimo che rappresenta in maniera per nulla celebrativa un modo autentico e coerente di stare nello showbusiness. Attraverso materiali inediti, scene di vita quotidiana e live, il documentario intreccia le passioni più autentiche di Willie: il legame viscerale con Torino e il Toro, la ricerca ostinata di un linguaggio politico e sociale dentro e fuori dai palchi, e la costante tensione a restare fedele a sé stesso.

Il risultato è un ritratto umano, divertente e privo di convenzioni, che restituisce l’essenza di un artista capace di coniugare l’energia del rap con testi di grande forza sociale e civile.Nato a Torino nel 1985, Willie Peyote (Guglielmo Bruno) è una delle voci più originali e innovative della scena musicale italiana. Autore di sei album, collaborazioni con artisti come Subsonica, Samuel, Ditonellapiaga e Jake La Furia, premi e riconoscimenti (tra cui il Premio della Critica Mia Martini di Sanremo) ha saputo unire rap, rock e indie in un linguaggio personale e ironico, sempre attento ai temi sociali. Info concertoTeatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – FirenzeInfo tel. 055.6504112 – www.teatrocartierecarrara.it - www.lndf.itBigliettiPosto unico 36,80 euro