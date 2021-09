Madonna della Fiera a Prato: il programma 2021

L'8 settembre, Natività della Vergine Maria, è Festa grande a Prato, con l'Ostensione del Sacro Cingolo (o Sacra Cintola) e una serie di manifestazioni religiose e laiche che tradizionalmente richiamano persone da tutta la Toscana. In questo periodo pandemico però ci sono limitazioni e agli della "Madonna della Fiera" (così è nota popolarmente) potrà entrare solo chi ha prenotato ed è in possesso di Green pass.

Il programma. - Tre i luoghi in cui si svolgerà il programma dell'8 settembre: piazza Duomo per le celebrazioni, il Palazzo comunale per il conferimento delle onorificenze pubbliche e il Castello dell'Imperatore per le rievocazioni storiche e medievali in cui potranno essere coinvolti grandi e piccini.

Alle 10.30 il Solenne Pontificale con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e del Gonfalone, accompagnato dal Corpo dei Valletti Comunali: al termine della Messa ci sarà il tradizionale omaggio dei ceri da parte del Comune alla Cappella della SS. Cintola.

In piazza S. Maria delle Carceri e al Castello dell’Imperatore a cura della Cooperativa Chora e CoopCulture dalle 11 alle 12 Che meraviglia guardare, un’originale visita didattica attiva in cui ogni famiglia realizzerà un taumascopio prêt-à-porter con cui potrà apprezzare in modo “differente” il Castello dell’Imperatore e i suoi dettagli. Destinatari famiglie con bambini dai 3 agli 11 anni; dalle 15.30 alle 19.30 a cura di Terra di Prato saranno allestiti dei banchi didattici che rappresenteranno alcuni spaccati della vita quotidiana nel XIII secolo, con tessitura, accensione del fuoco, scrittura, tiro con l’arco e balestra, armi e armature e giochi per bambini. Alle 18 la visita guidata alla Prato medievale sulle tradizionali strade del Corteggio. A partire dalle 17 l'esibizione di gruppi storici e sbandieratori. Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid ed è obbligatorio il Green pass.

In Palazzo comunale intorno alle 12 nel Salone consiliare del Comune la consegna del Gigliato d'argento a Maria Petrà, presidente della Sezione Femminile della Misercordia di Prato, Pompeo Taurasi, storico volontario della Pubblica Assistenza L'Avvenire di Prato e alla memoria dello scrittore e giornalista pratese Franco Riccomini.

In piazza del Duomo via alla musica e agli spettacoli dal vivo alle 20.30 con l'ensemble Terzo Tempo e il soprano Luisa Berterame, protagonisti di tre momenti musicali: uno dedicato all'opera e alla lirica, poi l'omaggio a Franco Battiato, recentemente scomparso, e infine l'omaggio a Ennio Morricone con alcune delle più belle colonne sonore cinematografiche da lui composte.

Poi lo spettacolo di fuoco e luci dei Lumen Invoco, il monologo teatrale dell'attore Giovanni Scifoni, protagonista di film e fiction di successo, e per chiudere nel segno della tradizione gli sbandieratori del Gruppo Storico di Montemurlo e gli Alfieri e Musici della Valmarina.

Alle 22.30 l'Ostensione del Sacro Cingolo mariano e al termine l'Ave Maria di Schubert cantata dal soprano Luisa Berterame che chiuderà il Corteggio Storico 2021.

Ricordiamo che al Corteggio storico dell'anno scorso il pubblico non potè partecipare in presenza per le normative allora vigenti sulle manifestazioni in piazza, ma sia il Comune che la Diocesi scelsero ugualmente di celebrare la principale Festività civile e religiosa della città per non abdicare alla paura e non spezzare il filo della tradizione nata intorno all'Ostensione della Sacra Cintola di Maria Assunta: in piazza Duomo vennero consegnate le onorificenze al personale sanitario di Prato e alla Protezione civile, che durante tutto l'anno non si erano risparmiate nella lotta al Covid e per aiutare i cittadini. Un modo concreto per dire grazie che sarà ripetuto anche quest'anno con la consegna dei Gigliati d'argento a Maria Petrà, presidente della Sezione Femminile della Misercordia di Prato, a Pompeo Taurasi, storico volontario della Pubblica Assistenza L'Avvenire di Prato e alla memoria dello scrittore e giornalista pratese Franco Riccomini.

Il Solenne Pontificale nella Cattedrale di Santo Stefano alle 10.30 dell'8 settembre che tradizionalmente apre la giornata di festa sarà presieduto dal vescovo di Prato, Monsignor Giovanni Nerbini, senza quindi personalità ecclesiastiche provenienti da fuori, per rinforzare il legame con la città in questo momento di ripartenza.

La Sacra Reliquia è esposta già dal pomeriggio di lunedì 6 settembre in Duomo e il 7 e 8 settembre per l'intera giornata.

Gli ingressi saranno da via Magnolfi e via Garibaldi con controllo del Green Pass e della prenotazione.