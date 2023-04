Made in 1970, un periodo di slancio e creatività

La Compagnia Teatrale Katapult di Firenze e il Consiglio di Quartiere 4 presentano lo spettacolo ‘Made in 1970. Correvano (e suonavano) anni indimenticabili’, che si svolgerà mercoledì 12 aprile 2023, alle 21, alla Limonaia di Villa Strozzi, in via Pisana 77, a Firenze. Ingresso libero.

“Indimenticabili anni ‘70 – dice il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni –. Quante emozioni, idee, slanci, quanta creatività. È stata un’epoca in cui la scienza, la politica e la cultura hanno lasciato un segno indelebile anche nei decenni a venire, un’epoca di sogni e film e canzoni e libri da incorniciare, ma è stato anche il periodo in cui abbiamo vissuto il terrorismo, gli anni di piombo, eventi terribili quali il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Una complessità storica, una ricchezza di contenuti, una vitalità intellettuale che, a mezzo secolo di distanza, rendono gli anni ‘70 il terreno fertile per un ricordo consapevole e avvolgente, come quello che andrà in scena mercoledì 12 aprile sera alla Limonaia di Villa Strozzi. Vi aspettiamo!”.

“Un decennio di lotte e di conquiste politiche, di trasgressioni, di libertà sognate e raggiunte – spiegano dalla Compagnia Katapult –. Anni di creatività in tutti i campi, di piccole e grandi innovazioni, alcune rivoluzionarie, che promettevano un futuro meraviglioso. Sono gli anni della contestazione giovanile, della musica rock, dei cantautori, dei figli dei fiori e dello spazio che si popola di sonde e astronavi… Lo spettacolo ripercorre il decennio attraverso tre filoni: 1) Accadimenti: eventi che hanno segnato l’anno in cui sono avvenuti.

Si tratta di eventi sportivi, sociali, di costume, di cronaca, di politica. Un mix di temi seri e leggeri, richiamati da immagini iconiche proiettate sullo sfondo. 2) Canzoni: brani - esclusivamente di cantautori italiani - suonati e cantati dal vivo, da una piccola orchestra. 3) Monologhi: brevi testi, ispirati agli accadimenti, recitati da attori che si alternano sul proscenio. Una cavalcata attraverso dieci anni di suggestioni e ricordi richiamati da immagini e canzoni diventate – ormai – vere e proprie icone che hanno segnato un’epoca e la memoria di chi l’ha vissuta”.